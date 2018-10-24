26 января начинаются продажи квартир во 2-й очереди ЖК «Nordica» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске

Заявки принимаются по телефону 52-00-00 и в офисе холдинга «Аквилон Инвест» на ул. Ломоносова, 85, к. 1*.
ЖК «Nordica» строится на ул. Победы в тихом уютном зеленом районе Северодвинска с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Жилой комплекс состоит из двух корпусов: трехподъездного 11-ти этажного и двухподъездного 9-ти этажного. Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. Рядом расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов. Проект жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. Стены зданий выполняются по технологии «Теплая керамика». Композиционным акцентом домов являются большие по площади плоскости витражей лестничных клеток, освещенные в темное время. Вход в подъезды сделан с уровня земли, без лишних ступеней, с учетом требований для маломобильных групп населения, предусмотрены большие холлы и колясочные.
Всего во 2-й очереди ЖК «Nordica» с использованием передовых принципов планировки «Разумные метры» спроектировано 144 квартиры. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, ширина балконов – 1,8 м. Все пространство квартир продумана для мелочей: учтено расположение мебели, направление открывания дверей, места для размещения выключателей. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ», когда квартира уже готова для проживания и размещение в квартире собственной сауны. Инженерная инфраструктура жилого комплекса включает: автоматизированный тепловой пункт, незадымляемые лестничные клетки и лифты импортного производства грузоподъемностью 1000 и 450 кг. Энергосберегающие технологии позволяют достичь существенной экономии по коммунальным платежам.
Благоустройство территории площадью более 1,5 га будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутреннее пространство между корпусами устроено по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн с искусственно созданными «холмами», которые формируют особый стиль, большое количество озеленения. Будет установлена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания, проложены велодорожки и сделана велопарковка, а также площадки для барбекю. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.
Напомним, что в 2018 году в городе корабелов холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию ЖК «Шоколад» на ул. Железнодорожной и ЖК «Атмосфера» на о. Ягры. Ведется строительство 2-й очереди ЖК «Парус» на пл. Пашаева. В новом году помимо 2-й очереди ЖК «Nordica» начнется возведение 2-й очереди ЖК «Клевер» на пр. Беломорский. Также в портфеле холдинга в Северодвинске проект нового микрорайона площадью порядка 50 тыс. кв. м.
*Сроки проведения акции с 11.01.2019 по 31.01.2019 года. Предложение ограничено количеством квартир. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, подарках и размере скидок, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8184) 52-00-00. Застройщик ООО «Альфа-Строй». Перевод: «Nordica» - Нордика. Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектная декларация размещена на сайте domvoitto.ru