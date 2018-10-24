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Директор по закупкам в Архангельске - получи 128 000 и ни в чем себе не отказывай

По данным сервиса поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по закупкам в Архангельске в среднем получает 128 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 200 000 рублей в месяц. Ниже зарплата у представителя этой профессии из Вологды, где подобный работник получает 124 000 рублей в месяц. В Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 134 000 рублей, в Петрозаводске 130 000 рублей.

При этом к кандидату предъявляются следующие обязанности: обеспечение максимальной конкурентоспособности цен и условий на приобретаемую продукцию; организация и руководство закупками по всему ассортименту товара, представленного компанией; обеспечение выполнения целевых показателей по марже, при сохранении конкурентоспособности выходных цен компании; формирование ассортимента; установление объема закупок; принимает участие в ценообразовании.

Для того чтобы стать директором по закупкам, необходимо: высшее образование (экономическое, юридическое или техническое); умение работать в АИСГЗ, ЕИС, Электронных торговых площадках; аналитический практичный склад ума; владение ПК на уровне уверенного пользователя; знание азов экономики; знание работы транспортной, логистической и таможенной системы; знание английского и других языков (в зависимости от специфики деятельности компании); умение обрабатывать большие объемы информации; стрессоустойчивость и способность быстро принимать эффективные управленческие решения; знание поставок и контрактных условий; навык эффективного планирования деятельности и расстановки приоритетов; владение основами работы в корпоративных информационных системах; умение вести переговоры, владение навыками эффективной коммуникации.

 

17 январь 08:09 | : Экономика

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