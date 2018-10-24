«Свидетели ТКО». За что дама получила мусорным мешком по голове?

В современном мире часто меняется взгляд на, казалось бы, привычные вещи.
Например, в развитых странах Запада к ТКО (твердым коммунальным отходам) уже не относятся как к мусору, но как к ресурсу, из которого можно извлечь определенную пользу.
Вот история, которая гуляет по просторам интернета.
Жительница одной из многоэтажек направила в управляющую компанию заявление. В нем говорится (стилистика заявления сохранена):
«Прошу Вас рассмотреть оскорбительную ситуацию, сложившуюся в отношении меня, во дворе дома со стороны старшей дома Н.Т.
Я хотела выбросить небольшой мешочек мусора по пути мусорных баков данного дома, старшая дома набросилась на меня и стала толкать в грудь, я не ожидала такой агрессии и не успела повернуться и уйти. На мое счастье, шла женщина и поддержала меня, иначе бы я упала. Без предупреждения старшая данного дома достала мешок из бака и нанесла удар сзади по голове мусорным мешком. Мягкий мусор не причинил ущерб моему здоровью, но в случае нахождения твердых предметов возможны были серьезные последствия. Прошу Вас принять меры предосторожности в отношении здоровья жителей района со стороны сотрудника Вашей компании. Имеются свидетели».
Юмор (или маразм, как хотите) ситуации заключается в том, что с тех пор, как в коммунальных платежах нам стали начислять мусор с метра, а скоро будут «с носа», нет смысла делить его по принципу «свой-чужой».
Банальный пример. Тысячи северодвинцев, новодвинцев, жителей Приморского района ежедневно ездят на работу в Архангельск. Где они едят, пьют, гуляют по набережной, делают покупки… то есть, оставляют после себя отходы – бутылки, одноразовую посуду, упаковочную бумагу и т.д. И просто глупо было бы обязать их забирать все это с собой по месту жительства, да и кто послушается.
Тоже самое касается архангелогородцев, приезжающих на экскурсию в новодвинскую крепость или загорать на ягринский пляж, а у кого-то есть дача в Рикасихе (помните шум вокруг строительства там экотехнопарка?). Одно дело, люди донесли свой мусор до ближайшего контейнера, и другое – забрали его с собой в город (повезли на рейсовом автобусе). Последнее точно пахнет маразмом.
Здравый же смысл заключается в том, чтобы отходы пустить на переработку, остатки утилизированы, а где, не столь важно. Как в масштабах отдельно взятого региона, так и всей страны в целом.
Кстати, Архангельская область давно и достаточно успешно собирает, сортирует и отправляет собственные отходы в другие регионы страны: речь идет о пластиковой посуде, лампах, стеклобое, автомобильных шинах, металлоломе и т.п. Более того, по границам нашей области часть полигонов для обычных ТКО находится в соседних территориях – например, в Коми. И только сейчас почему-то начались все эти коммунальные разборки.
А еще дело в экономической целесообразности. Бизнес говорит – строить мусоросжигающий, тем более, мусороперерабатывающий завод с расчетом на один полигон хранения ТКО или город просто нерентабельно. Потому что это выгодно только при полной и постоянной загрузке всех мощностей. В противном случае, предприятие будет работать за счет бюджета, то есть, с наших налогов, по-другому просто не получается.
Наглядный пример - Архангельский мусороперерабатывающий комбинат долгие годы загружен в лучшем случае на четверть своих мощностей. Вдобавок там от переработки – фактически одно название, одна лишь сортировка и первичная обработка. Ну и стоит современный завод очень даже приличных денег – в районе миллиарда рублей, их тоже откуда-то нужно взять, можно сказать, отрезать от другой важной статьи бюджетных расходов.
Поэтому и ищут власти региона внешнего инвестора, готового вложиться в такое предприятие, но только с учетом его рентабельности. Для этого вполне подходит агломерация Архангельск-Новодвинск-Северодвинск, она в состоянии обеспечить необходимы объемы ТКО. И мусора со стороны не понадобится, доставка его автотранспортом элементарно невыгодна.
Да, речь о Рикасихе, но, учитывая мнение местных жителей (на пресс-конференции губернатор Орлов озвучил их просьбу – «отодвиньте метров на пятьсот… и хорошо будет»), новый полигон будет располагаться подальше от поселка. Зато северодвинцы будут избавлены от ужаса и смрада горящей свалки.
В такой конфигурации разве есть смысл делить мусор на «свой-чужой»? Да еще получать мусорным мешком по голове…