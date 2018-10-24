Страсти вокруг пивзавода Суркова в Архангельске - путь простой и путь сложный

Работы по сохранению объекта культурного наследия – пивоваренного завода А. Суркова в Архангельске являются единственным в регионе проектом подобного масштаба, выполняемым исключительно за счет внебюджетных инвестиций.
Кроме того, в состав проекта входит и раздел по мониторингу состояния здания на ул. Попова, 1 – бывшего особняка А. Суркова, где сейчас размещается муниципальная школа искусств №42 «Гармония».
Напомним, что признанный объектом культурного наследия еще в 1987 году комплекс зданий на ул. Попова более 25 лет не эксплуатировался, а сами объекты не были даже законсервированы. Поэтому большая часть конструкций оказалась в аварийном состоянии. Только в мае 2014 года у пивзавода появился ответственный собственник - компания «СтройТехнология», входящая в состав строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон-Инвест». Был предложен вариант решение чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по восстановлению разрушающегося памятника промышленной архитектуры регионального значения. При этом городской бюджет получил 34,2 млн. рублей.
Более трех лет потребовалось для разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. С привлечением специалистов были выполнены многочисленные архивные исследования и техническое обследование самого объекта. Проект реставрации с приспособлением для современного использования архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова в столице Поморья прошел историко-культурную экспертизу. В Акте, составленном экспертами федерального Министерства культуры, указано, что исследовательские работы выполнены качественно и в полном объеме, достаточно обоснованы, аргументированы и доказательны, а предложенный перечь работ, направлен на сохранение архитектурных и конструктивных элементов ансамбля пивзавода, вся документация соответствует требованиям охранного обязательства и действующему законодательству.
Проект проведения работ также получил положительное заключение государственной экспертизы. В заключении, выданном государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление государственной экспертизы» говорится, что представленная проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том числе по конструктивной надежности, санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, требованиям по энергосбережению, а также результатам инженерных изысканий.
Как пояснили в холдинге «Аквилон Инвест» первым этапом сохранения памятника являются противоаварийные работы. Они выполняются в соответствии с полученными разрешениями и проектной документацией.
- Проектом, прошедшим необходимые экспертизы, определены те объекты, которые подлежат сохранению. При этом используется и такой метод, как воссоздание аварийных элементов, которые невозможно восстановить. Собственно, архитектурный облик зданий – внешние стены главного и солодовенного корпусов сейчас укреплены с помощью специальных металлоконструкций, предназначенных для сохранение фасадов со стороны ул. Попова и наб. Северной Двины. Они представляет собой ферму, состоящую из швеллеров и уголков, и обеспечивают фиксацию стен здания. Также выполнено погружение винтовых свай длиной 6 м под удерживающие конструкции главного корпуса. Проведена подготовка работ по усилению фундамента солодовенного корпуса с помощью буронабивных свай. Для обеспечения безопасности проведения работ выполнена частичная разборка аварийных строений, - пояснил инженер технадзора Вячеслав Михайлов.
Во время разборки аварийных элементов зданий была проведена фотофиксация, свидетельствующая о том, что строительные материалы практически не подлежали восстановлению. Также сейчас проводится корректировка проекта противоаварийных работ с учетом рекомендаций специалистов Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области.
Кстати, как отмечают наблюдатели, подобные страсти вокруг реконструируемых зданий дореволюционной постройки возникают во многих городах России, первые места здесь занимают Москва и Санкт-Петербург. Наблюдатели давно пришли к выводу, что всем вкусам и взглядам не угодишь… получается, проще снести старое здание и на его месте возвести что-то привычное глазу из стекла и бетона соответствующего назначения.
Однако простой путь в реставрационном варианте часто не самый правильный, а сложный, пусть и затратный, но с перспективой на будущее – сохраняется облик города и память поколений.
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Часть зданий были возведены уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными. В итоге, только частные инвестиции сделали возможным сохранение объекта культурного наследия – а затем и его приспособление для современного использования.