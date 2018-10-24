«Аквилон Инвест»: В январе цены стали ниже!

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» в наступившем новом году предлагает однокомнатные квартиры по цене студий*.
До 31 января однокомнатную квартиру в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в центре города можно приобрести по цене студии всего за 1,7 млн. рублей в Архангельске, 1,4 млн. рублей – в Северодвинске.
Также в январе при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.
*Сроки проведения акции с 29.12.2018 по 31.01.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 . Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru