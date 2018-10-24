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«Аквилон Инвест»: Планка в 150 тыс. кв. м. в год – взята! Итоги 2018 года (видео)

Холдинг «Аквилон Инвест» стал первой созданной в Архангельске компанией, приступившей к одновременной реализации масштабных девелоперских проектов не только в столице Поморья и Северодвинске, но также в Москве и Санкт-Петербурге.

 

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию более 150 тыс. кв. м недвижимости, в том числе: завершила проект комплексной застройки набережной в Архангельске, ввела в эксплуатацию самый высокий жилой дом в Архангельской области – ЖК «Империал», первые дома в Санкт-Петербурге – ЖК «КосмосSTAR» и 1-ю очередь ЖК «4YOU», а также первый дом на острове Ягры в Северодвинске - ЖК «Атмосфера». Более 2 тысяч семей справили новоселье в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест».  

- Мы отпраздновали 15 лет с момента создания нашего холдинга и в юбилейный год вышли на рынок столицы России, получив разрешение на строительство жилого комплекса в Москве – ЖК «Аквилон Парк» общей площадью более 50 тысяч кв. м. Тем самым компания еще раз подтвердила свой федеральный статус и серьезные намерения по дальнейшему развитию, - подчеркнул председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.  

В 2018 году стартовали продажи в 9-ти новых жилых комплексах холдинга в трех городах. Общий объем объемом строительства холдинга «Аквилон Инвест составляет около 600 тыс. кв. м, земельный банк более 800 тыс. кв. м.  

В этом году «Аквилон Инвест» начал масштабную реконструкцию знаменитого пивоваренного завода А. Суркова в Архангельске. На сегодня это единственный в регионе проект сохранения памятника истории и культуры подобного масштаба, реализуемый без привлечения бюджетного финансирования – за счет средств инвестора. Общий объем вложений составляет около 500 млн. рублей.

Копилка наград «Аквилон Инвест» в этом году пополнилась четвертой премией «Надежный застройщик России», дипломом лауреата конкурса «Лучшие компании РФ», Российской национальной архитектурной премией «Хрустальный Дедал», Гран-при фестивалей «Зодчество’18» и «Архитектон», а также диплом I степени Международной ассоциации Союзов архитекторов (МАСА) за наш комплексный проект застройки набережной Северной Двины, выполненный мастерской Михаила Мамошина. МФК «Дельта», построенный холдингом  «Аквилон Инвест» стал лучшим региональным бизнес-центром класса «А», а ЖК «AРТквартал.Аквилон» признан лидером по инвестиционной привлекательности в Санкт-Петербурге. В октябре холдинг «Аквилон Инвест» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с одной из ведущих и высокотехнологичных управляющих компаний России – УК «ЮИТ Сервис», входящей в состав финского концерна ЮИТ (YIT).  УК «ЮИТ Сервис» будут переданы на обслуживание все жилые комплексы в Санкт-Петербурге. Помимо этого, компания поделится опытом с созданной холдингом «Аквилон Инвест» УК «Синергия» в части внедрения современных технологий управления жильем в Архангельске и Северодвинске. В 2018 году «Аквилон Инвест» представил покупателям несколько собственных технических разработок. Это спроектированная для условий северного климата система улучшенного утепления дома «Термо-S», минимизирующая теплопотери, и вместе с ними затраты жильцов на отопление, а также комплекс «умных» систем контроля внутридомовых инженерных сетей «In-Home».  

На начало будущего года намечен старт продаж квартир во 2-й очереди ЖК «Нордика» в Северодвинске, а также нового жилого комплекса повышенной комфортности «Биография» на пр. Троицкий в Архангельске. Покупатели в Санкт-Петербурге вскоре смогут приобрести квартиры во 2-й очереди ЖК «All Inclusive» в Шушарах (Пушкинский район), и увидят первый крупный проект на севере города – в конце года «Аквилон Инвест» приобрел новый участок под строительство жилого комплекса в Приморском районе. В стадии проектирования порядка 300 тыс. кв. м, в том числе 10 объектов в Архангельске и Северодвинске.  

- Прошел еще один год, и мы не без гордости подводим итоги. Для холдинга «Аквилон Инвест» 2018 год войдет в число памятных дат, ведь он был богат на знаковые события. Есть, что вспомнить, и, безусловно, есть, куда двигаться дальше.  Спасибо, что были с нами в этот чудесный год. 2019-й уже сейчас обещает быть насыщенным на события и нововведения, но мы смотрим вперед с оптимизмом и готовы к активной работе! Успехов, развития, вдохновения и благополучия вам, друзья! – отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

   

28 декабрь 14:07 | : Экономика

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