Эксперты ОНФ подняли проблему создания родовых поместий в Архангельской области

Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области изучили ситуацию по регулированию земельных отношений на сельских территориях региона и пришли к выводу, что создание родовых поместий идет медленно. В Архангельской области в основном формируются личные подсобные и фермерские хозяйства. На территории региона из нескольких многодетных семей организовано лишь одно родовое поместье – «Лепота» в Коношском районе.
По информации министерство агропромышленного комплекса и торговли, площадь неиспользуемой пашни в регионе составляет почти 200 тыс. га, пригодно для введения в сельхозоборот 169 тыс. га. В списки невостребованных сельскохозяйственных земельных долей включены почти 18 тыс. долей площадью 166 тыс. га. Площадь особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий составляет 244 тыс. га, что соответствует 38,7% от общей площади сельхозугодий Архангельской области.
«Освоение территорий является безусловным приоритетом развития страны. Сегодня немало примеров, когда в сельской местности, вдали от города появляются технологичные и современные поселения нового типа, сформированные на участках земли размером не менее 1 га. У нас в 10 км от Архангельска, в Заостровье, продуктивная земля не вовлечена в оборот, зарастает травой, – отметила эксперт тематической площадки ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости» Антонина Извекова. – Во многих муниципальных образованиях на пустующих землях образуются несанкционированные свалки. Это не что иное, как отсутствие инициативы у чиновников».
По словам Извековой, сегодня как минимум четыре ведомства в правительстве региона, включая министерство агропромышленного комплекса и торговли, должны внедриться в работу по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий: «Нужно побыстрее разбираться и внедрять правовой механизм по земле – это инвентаризация, проведение землеустроительных и кадастровых работ, проекты планировки и межевания территорий».
В правительстве региона намерены решать вопросы после 2020 г., когда будут разработаны и утверждены все генеральные планы муниципальных образований, правила землепользования и застройки. Эксперты ОНФ уверены, что затягивать проблему нельзя. Миграция населения из Архангельской области остается высокой, особенно из сельских поселений. «Нужно постараться закрепить людей на своей родной земле, создать им условия для развития родовых поместий, бесплатно выделить каждому желающему гражданину по 1 га земли в пожизненное пользование с правом передачи по наследству, без права продажи, залога и аренды, без налогообложения земли и жилых строений», – отметил член регионального штаба ОНФ Олег Евграфов.
Напомним, вопросы развития агломераций нового типа на сельских территориях страны обсуждались в рамках работы тематических площадок «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ», по итогам которой выпущен перечень поручений правительству РФ.
Региональное отделение ОНФ обратилось к председателю правительства Архангельской области с предложением провести совместное совещание и выработать предложения по ускорению процесса вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот.