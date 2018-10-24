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Россиянам оказались малы Рождественские каникулы

10 дней новогодних каникул: хорошо, но мало. 10% работающих россиян присоединят к каникулам еще несколько дней в счет отпуска или отгулами, чтобы отдохнуть подольше. Это противоречит выводам российской верхушки КПРФ, которая много лет подряд утверждает, что зимой трудящимся отдыхать негде и не на что.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных россиян в возрасте старше 18 лет из всех округов страны.

 1 из 10 российских сотрудников будет брать несколько дней отпуска или отгулы, чтобы продлить себе новогодние каникулы. Две трети работников не имеют подобных планов. Каждый десятый опрошенный пока не определился. 13% работают по сменному графику.

 Планами продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами чаще всего делились респонденты в возрасте 35—44 лет (12%) и россияне с доходом от 35000 до 45000 руб. в месяц (13%). Реже других будут брать отпуск и отгулы в дополнение к выходным и праздничным дням граждане старше 45 лет (8%) и те, кто зарабатывает менее 25000 руб. (7%).

 До последнего откладывает подачу заявлений на отпуска и отгулы молодежь: среди респондентов до 24 лет больше всего тех, кто пока не решил для себя этот вопрос (13%).

27 декабрь 12:05 | : Экономика

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