"Мы учли все недочеты". Плесецкое дорожное управление ждет первых снегопадов

Архангельский участок АО «Плесецкое дорожное управление» полностью готов к предстоящему зимнему сезону. Предприятие располагает всеми необходимыми ресурсами для уборки дорог и поддержания их в должном состоянии.
Как сообщил начальник участка Артём Колосов, всего на борьбе со снегом будет задействовано порядка 100 единиц техники, принадлежащие как самому ПДУ, так и его подрядчикам. Некоторые машины, приписанные к Управлению, прошли процедуру технической модернизации.
- Мы учли недочёты предыдущего зимнего сезона и переоборудовали автомобили, для того, чтобы их работа была более эффективной. Также у нас доработан механизм заправки автомобилей солевым раствором – если раньше эта процедура занимала полчаса, то теперь на неё уходи пять минут. С трёх до семи возросло количество комбинированных дорожных машин с двумя отвалами. Также в сентябре нами приобретена новая техника – грейдер и экскаватор-погрузчик, - пояснил Артём Колосов.
Снегоуборочную технику, которую предстоит задействовать на уборке архангельских дорог, смогли оценить журналисты в ходе недавнего пресс-тура на базу Архангельского участка ПДУ. Там базируются машины самого разного назначения – трактора, самосвалы, комплексы по расчистке и посыпке улиц.
На сезон 2018-2019 годов Архангельский участок ПДУ непосредственно располагает 47 машинами, остальные же будут представлены подрядчиками. Территория ответственности также будет разделена по исполнителям работ: за Соломбалу, Сульфат и Маймаксу будет отвечать ООО «Севзапдорстрой», за Левый берег и Цигломень – ООО «Помордорстрой». На контроле ПДУ будут находиться центр, Майская горка и округ Варавино-Фактория, а улицы третьей категории центра города станет очищать МУП «Архкомхоз».
Заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов администрации Архангельска Антон Верещагин также дал положительную оценку готовности дорожного хозяйства к зиме.
- Двухлетний контракт, заключённый с ПДУ, продолжает своё действие. Техника предприятия отремонтирована, запасено достаточное количество противогололёдных реагентов, поэтому есть уверенность в том, что зимой уборка городских магистралей будет выполнятся качественно, - отметил Антон Верещагин.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)