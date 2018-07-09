Северодвинск ждет новых лифтов

Александр Бараев ответил на ряд острых вопросов народных избранников. В частности он пояснил, что в качестве приоритетных направлений Жилищный кодекс РФ утверждает замену пассажирских лифтов и газового оборудования.
- Создание подпрограммы по капитальному ремонту кровель федеральное законодательство не предусматривает. Сместить сроки капитального ремонта можно в случае экономии средств от проведения аукционов. Точная сумма будет посчитана в третьей декаде января 2019 года, и тогда можно будет планировать ремонт кровель в многоквартирных домах Северодвинска. Тем более что заявки уже есть, - сообщил Александр Бараев.
Он обратил внимание, что шанс сделать капремонт крыши в ближайшее время есть у тех домов, собственники которых отличаются большей финансовой дисциплиной, и где составлены дефектные ведомости.
Александр Бараев отметил, что перенос сроков капитального ремонта на более ранний период предусмотрен приказом федерального Минстроя № 774, который утверждает соответствующие методические рекомендации. Устанавливать сроки капитального ремонта независимо от региональной программы, можно, если дом аккумулирует средства на спецсчёте. Для справки: в Северодвинске таких домов немного, всего 32.
Заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Олег Лобачев добавил, что перечень кровель, остро нуждающихся в работах капитального характера, составлен и включает в себя 130 адресов.
Народных избранников заинтересовал ремонт дома № 9 на улице Советской. Александр Бараев объяснил, что аукцион на обследование фасадных стен и фундамента планируется провести 16 ноября. На кону - 1 миллион 640 тысяч рублей. По завершении процедуры через две недели будет подписан контракт с выигравшей фирмой, после чего в течение трёх месяцев техническое состояние строительных конструкций будет детально изучено.
Помимо этого, в 2019 году в многоэтажках Северодвинска вновь будут менять пассажирские лифты.
- Пока мы составили перечень из 55 многоквартирных домов, но этот список продолжает пополняться, - резюмировал Александр Бараев.