Экскурсия по новостройкам холдинга «Аквилон Инвест» прошла на пять

Около сотни архангелогородцев в минувшие выходные посетили объекты холдинга «Аквилон Инвест».
По итогам экскурсии состоялся розыгрыш призов – сертификатов на приобретение бытовой техники. Победители определялись по результатам викторины, в которой нужно было правильно ответить на вопросы о деятельности застройщика №1 Архангельской области.
В итоге 1-е место заняла семья Яценко – Анна и Владимир. 2-е место – у Ольги Цой, а третьей стала Анна Зебзеева.
Прошедшая Экскурсия по новостройкам стала юбилейной – ведь именно в октябре холдинг «Аквилон Инвест» отметил 15 лет создания. В ходе поездки по стройплощадкам и жилым комплексам специалисты холдинга рассказали о скидках при покупке квартир, условиях по ипотечным программам различных банков и рассрочках платежей, предоставляемых застройщиком.
Во время посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «GreenPark» (ГринПарк) и ЖК «Зеленый квартал-2» участники смогли познакомиться с планировками квартир и увидеть здания в процессе их возведения. На сданном в эксплуатацию ЖК «ALPHA» (Альфа) экскурсанты оценили качество белой отделки готовых квартир, а также новые технологии учета коммунальных платежей – поквартирные счетчики на тепло с индивидуальными регуляторами.
Также в ходе экскурсии были представлены новые проекты холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE (Двина Хаус), а на пересечении ул. Садовая и пр. Обводный канал – один из первых в регионе интеллектуальных домов - ЖК iSadovaya (Ай Садовая).
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге порядка 600 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске площадью порядка 100 тыс. кв. м.