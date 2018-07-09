«Илим» снова в лидерах и с дипломом

На этот раз Группа «Илим» стала второй в рейтинге крупнейших компаний России по итогам 2017 года.
Рейтинг составило агентство RAEX, специализирующееся на экономической аналитике.
«Илим» стал вторым в номинации «Лидеры бизнеса: Расходы на экологию».
Совокупная рублёвая выручка участников данного увеличилась на 9,8 процента, почти вдвое опережая показатель прошлого года (5,8 процента). Группа «Илим» занимает 117 строчку в рейтинге. На ежегодном форуме крупного бизнеса RAEX-600 Группе «Илим» был вручен диплом.
В 2017 году на реализацию экологических программ компания направила более четырёх миллиардов рублей.