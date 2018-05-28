Коммунальный беспредел. УК «Центр» забила на замерзающих архангелогородцев - директор отдыхает за границей

Участница Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:
В Архангельске + 3. Отопления нет и, думаю, будет нескоро.
Друзья! Огромное спасибо всем за доброе участие! Вторую неделю болею. Может, инфекция, может, просто простудилась. Во всяком случае, холодомор усугубил моё состояние. Только третий день без температуры, но больше не лежится.
То, что на Комсомольской, 45 нет отопления, знают все. Благодаря моим коллегам из "Вольного дела", практически весь Архангельск. Но результат нулевой.
Наш дом обслуживает управляющая компания «ЦЕНТР».
Директор - Людкевич Алексей Миронович. Сейчас он отдыхает за границей и недоступен. Кроме нашей управляющей компании у него ещё несколько.
Адрес офиса: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 49, п. 20.
Причина того, что у нас на Комсомольской, 45 нет отопления, действительно, отсутствие вентилей. Нет не одного или двух вентилей - нет многих вентилей. Их преднамеренно сняли. Пред-на-ме-рен-но! И конечно, это не маргинальные личности или личности без определённого места жительства - им просто не попасть в подвал: входные двери в подъезды закрыты, двери в подвал металлические и под замком. Доступ в подвал имеют только слесари. Между управляющей компанией и слесарями произошёл конфликт из-за зарплаты, и слесари уволились. Видимо, именно они и сняли наши вентили. Доказать, как вы понимаете, это невозможно, но это так.
Вчера, только вчера!!!, якобы, пришли новые слесари и, якобы, устанавливают другие вентили. Когда установят, неизвестно.
Вот такой коммунальный беспредел!!!!!!!!!!!!!!!!