Минпромторг решил подсластить пенсионную реформу ночным пивком

Впрочем, как часто бывает в нашем государстве, такое решение выдается за поддержку отечественного производителя не пенного напитка, а… производителей алюминия (Дерипаска), конкретно – алюминиевой пивной тары.
Вот, как это объясняется официально: Атака на алюминиевую промышленность РФ со стороны США началась еще в марте, когда американский президент подписал законопроект о ввозных пошлинах на сталь (25%) и алюминий (10%). Это отразилось на объемах экспорта российского алюминия. 6 апреля Управление контроля зарубежных активов Минфина США внесло Олега Дерипаску и производителя алюминия компанию «Русал» в SDN-список. Так, им запрещен бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны, а в отношении третьих стран, которые будут иметь дело с опальным предпринимателей, предусмотрены вторичные меры со стороны американского регулятора. Объявление о данных рестрикциях нанесло серьезный ущерб «Русалу» и другим компаниям Олега Дерипаски, которые также попали под ограничения.
Однако предложению министра торговли Мантурова больше всего обрадовались именно производители пива, давно называющие запрет на ночную им торговлю «неэффективным и избыточным механизмом регулирования отрасли».
Ну, а наблюдатели лишь пожимают плечами – желающим пососать ночного пивка глубоко наплевать, в какой упаковке оно продается… лишь бы подешевле.