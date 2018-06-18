Константин Щемелинин: Нет отдыха - нет Крыма

Химические выбросы в Армянске вновь подняли вопрос о водоснабжении Крыма. Все знают, что в Крыму пресной воды нет, но нужна ли она?
Начнем с Сак — в Саках есть целебная грязь, так вот при СССР половину этого озера отгородили дамбой: с одной половины озера грязь брали для лечения, а другую половину озера — с лечебной грязью, между прочим! — использовали как слив для химических отходов Сакского химзавода. Зачем так сделали?! Сейчас в Саках химзавод уже закрылся.
Теперь Армянск — что там есть? Месторождения ильменита нет, воды нет, энергии нет — и именно на этом пустом месте поставили завод по производству оксида титана. Зачем так сделали?!
И теперь для того, чтобы в Крыму работали химические производства, которым здесь не место, разрабатываются планы опреснения воды. Опреснение — это неплохо, но, прежде всего, важна цель — зачем все это надо? Чтобы заменить залить пресной водой северный Крым нужно ставить ядерную электростанцию и опреснять воду в гигантских масштабах.
Крыму не нужна ни промышленная химия, ни ядерная энергия.
Один раз уже пытались построить АЭС в Щелкино — крымчанам это не понравилось — проект закрыли. И в этот раз тоже, скорее всего, крымчанам не понравится строительство чего-то ядерного на территории Крыма! У крымчан не спрашивали, когда строили Сакский химзавод и «Крымский Титан», а если бы спросили, вряд ли они одобрили строительство этих предприятий в Крыму!
Это что за извращенная логика, которая говорит о том, что если где-то ничего нет, то там обязательно надо развивать какую-то сложную промышленность!
Это что за извращенная логика, которая требует не просто травить природу выбросами, а травить самую лучшую землю?
В Форосском парке есть заброшенное здание советской столовой — если применить эту извращенную логику, тогда на ее месте хорошо бы устроить казарму, огородить территорию, пробурить скважину и хоронить в ней химические отходы с «Крымского Титана» и ядерные отходы с будущей АЭС. А что – там ведь скалы, то есть хорошее надежное хранилище! И зачем думать о том, что в Форосе самое чистое море в Крыму, идеальный климат, прекрасный парк и в сентябре зреют гранаты!
Крыму не нужен ни «Крымский Титан», ни АЭС — ничего такого не нужно. Чем быстрее «Крымский Титан» будет закрыт — тем лучше для Крыма.
Чем быстрее северный Крым станет бесплодной пустыней — тем лучше для всего Крыма!
Где в России можно производить элитные вины? Только в Крыму! Вина можно производить во многих местах, а самые лучшие — только в Крыму!
Половина России — это территории с вечной мерзлотой, огромные территории являются зоной рискованного земледелия. Где в России есть земли со средиземноморским субтропическим климатом? Это Сочи и Ялта — все! Куда все едут отдыхать от холодных российских зим? Туда, где тепло! Курортники хотят отдыхать, а не беспокоиться о всяких химических заражениях!
Опреснение воды следует делать там где, есть надобность: на побережье от Севастополя до Судака можно и нужно ставить сеть небольших опреснительных станций, которые бы давали техническую воду для местных нужд. Многие забывают, но опресненная вода является водой технической, а не питьевой — этой водой можно поливать сады и виноградники приморского побережья Крыма, высвобождая объемы питьевой воды для местных жителей и приезжих отдыхающих. В Крыму скоро будут введены в действие две новые электростанции — в Симферополе и в Севастополе — этих дополнительных мощностей вполне может хватить для опреснения воды для Южного берега Крыма и Севастополя.
Крым — это печатный станок, который может штамповать деньги на отдыхе, но в крымский отдых нужно вкладывать — в инфраструктуру, в парки, в новые отели (за последние двадцать лет в Крыму «с нуля» был построен единственный крупный отель — это «Мрия», а суть всех остальных гостиниц — это евроремонт советских и даже царских отелей) и в сельское хозяйство (в виноградарство и садоводство).
Зачем Крымский мост? Чтобы ехать в Крым. Зачем трасса Таврида? Чтобы ехать в Крым. Зачем ехать в Крым? Чтобы отдыхать! Нет отдыха — не нужен будет ни Крымский мост, ни автотрасса Таврида. А какой может быть отдых, если все деньги вкладывать в промышленную химию и ядерную энергетику?
Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт