"Архангельскгеологодобыча" прекратила свое существование

АO «Архангельскгеолдобыча» официально переименовано в АО «АГД Даймондс» (JSC «AGD Diamonds»). Об этом сообщает издание «Коммермант».
Как пояснили в компании, изменение фирменного наименования связано с новой маркетинговой политикой и международным позиционированием бренда перед клиентами — покупателями алмазного сырья.
Генеральный директор АГД Сергей Неручев отметил: «Мы достигли двух плановых рубежей: в марте была добыта 20-миллионная тонна руды, в мае — 15-миллионный карат алмазов. Но с точки зрения дальнейших перспектив, наиболее важным стало приобретение нами 100% пакета акций трейдинговой компании Grib Diamonds N. V., работающей в Антверпене и осуществляющей реализацию алмазов месторождения им. В. Гриба на мировых рынках».
Как пояснил господин Неручев, перед компанией теперь открывается ряд дополнительных возможностей. В частности, консолидация производственной бизнес-единицы АГД с алмазным трейдером Grib Diamonds позволит в перспективе создать алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и продажи) международного уровня, отметил топ-менеджер компании.
АO «Архангельскгеолдобыча» ранее принадлежало ПАО «ЛУКОЙЛ». В конце 2016 года алмазодобывающая компания была продана за $1,45 млрд «Открытие Холдингу», структуре, аффилированной банком «Открытие», деятельность которого, по мнению ряда наблюдателей, контролируется самим президентом.
Напомним, когда-то АГД, при гендиректоре Алексее Баринове и губернаторе Анатолии Ефремове, оказывала большое влияние как на социальную, так и политическую составляющую всей Архангельской области. Увы, это осталось в прошлом…