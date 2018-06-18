Перевод систем теплоснабжения МКД с центрального отопления на газовое: Фондом капремонта Архангельской области успешно реализован новый вид работ

Первый для Архангельской области опыт по переводу систем теплоснабжения МКД с теплоносителя от котельной на индивидуальное газовое отопление успешно реализован в Котласе.
В ноябре 2017 года глава администрации МО «Котлас» Андрей БРАЛЬНИН обратился в Фонд капитального ремонта Архангельской области с предложением рассмотреть возможность выделения средств на переоборудование 49 квартир в домах №№ 2 Г, 2 Д, 2 Е, 4 А, расположенных в Котласе на улице Бор, с центрального отопления на индивидуальное от газовых котлов. Необходимость перевода домов на газовое отопление была обусловлена тем, что котельные, обслуживающие микрорайон, не справлялись с нагрузками: оборудование там морально и физически устарело. Это значит, что помимо экологически неблагоприятной обстановки из-за азотных выбросов в атмосферу при сжигании каменного угля, маячила перспектива разморозки жилфонда. Бральнин и его коллеги просчитали: модернизировать старую котельную экономически не эффективно, ее проще закрыть, а дома топить газом, тем более, что в Котлас он давно пришел. Кстати, на месте старой котельной будет установлена новая - на природном газе для теплоснабжения детского сада.
«Инициатива администрации МО «Котлас» была для нас очень интересной, потому что таких работ в рамках капремонта мы ранее не выполняли», - говорит инженер планового отдела Фонда Игорь ДАНИЛОВ.
По условиям соглашения проектно-сметную документацию должно было подготовить муниципальное образование. Проектом занималось котласское АО «Котласгазсервис» - генеральный подрядчик по газораспределению в Котласском районе. В феврале 2018 года проект был готов – Фонд начал подготовку документации к аукционным процедурам.
Отметим, что ранее «Котласгазсервис» уже построил в микрорайоне Антоново газопровод высокого давления с установкой пункта редуцирования газа фирмы «Итгаз». А в 2018 году при помощи ООО «ГАЗ-ИНВЕСТ» здесь были построены распределительные сети протяженностью почти 5 км по ул. Бор, Совхозная, Лимендская, Антоновская.
При строительстве распределительных газопроводов в микрорайоне «Антоново» были проложены сети среднего давления, что в дальнейшем при работах по переводу домов на газовое отопление позволило применить трубы меньших диаметров.
В июле аукцион на проведение работ выиграла вологодская компания – ООО «Техногазсервис», обладавшая большим опытом работы в газификации промышленных предприятий и индивидуальных жилых домов. Но и для них, по словам главного инженера Александра СУВОРОВА, работы по этому контракту были новым и интересным опытом.
«Каждый этап работ сам по себе для нас не являлся уникальным, потому что все уже много раз отработано, - говорит Александр Суворов. – Самым для нас интересным было адаптировать старые условия в новые технологические решения. Ранее таких работ в многоквартирных домах с существующими системами центрального отопления и печами мы еще не выполняли, не проводилось их ни в Архангельской области, ни у нас в Вологодской».
На вопрос о том, что было самым сложным, главный инженер ответил: не причинять людям большого беспокойства.
«Такие работы – всегда испытание терпения для тех, кто живет в доме. Мы очень старались за один заход в квартиру выполнить максимальное количество работ, чтобы для людей не было дискомфорта», - говорит Александр Суворов.
«Старую систему отопления для пуска газа использовать нельзя. Если старые батареи присоединить к системе, котлы забьются, - поясняет инженер планового отдела Фонда Игорь ДАНИЛОВ. – Каждая квартира в доме – это свой замкнутый цикл. И таких замкнутых циклов в каждом доме 12!»
Люди, понимая, что все происходящее делается для их блага, относились, действительно с большим терпением. По словам Александра Суворова, никакого противодействия и недопусков в квартиры не было, наоборот – жители всех четырех домов остались очень благодарны подрядной организации. Теперь им будет тепло, а платить они будут намного меньше – газ-то природный! К тому же индивидуальные приборы учета позволяют регулировать температуру самостоятельно.
Работы выполнены в максимально сжатые сроки – бригада заступила на объекты 11 июля, а уже 31 августа состоялась приемка работ.
«Сейчас жильцы должны заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на обслуживание газового оборудования, - рассказал инженер отдела контроля Фонда капремонта Евгений ЕЛЕЗОВ, курировавший работы на объектах. – Управляющая компания уже подала в «Котласгазсервис» необходимые документы. Я был там 18 сентября – дом 2е уже был готов под пуск газа».
Отметим, что все работы по переводу четырех домов в Котласе на улице Бор с центрального отопления на газовое произведены за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, то есть без дополнительного участия средств жителей.
ИТАК, что было выполнено в рамках капремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в четырех МКД на улице Бор в Котласе:
- демонтированы трубопроводы старой системы отопления и радиаторы;
- монтаж фасадного газопровода с индивидуальными вводами в квартиры, и подключение к наружным распределительным сетям;
- установка индивидуальных газовых котлов с устройством их электроснабжения;
- монтаж поквартирных систем отопления из полипропиленовых труб с монтажом новых алюминиевых радиаторов;
- демонтаж старых очагов, с устройством вентиляционных каналов в существующих дымовых трубах.
- проведены все соответствующие испытания.