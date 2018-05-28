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Новая жизнь малой авиации. Мезень получила отличный аэропорт

В Мезени в здании аэропорта, построенного в 1981 году, полностью отремонтированы коридоры, зал ожидания, заменены оконные блоки, оборудовано новое крыльцо на входе в аэропорт и крыльцо на выходе на посадку. Сейчас завершается ремонт системы отопления, служебные помещения подключаются к сети Интернет.

– Все пассажиры, пользующиеся услугами нашего аэропорта, уже смогли оценить изменения. В зале ожидания стало намного удобнее, – говорит начальник аэропорта «Мезень» Павел Федоровский. – В следующем году мы планируем продолжить ремонтные работы и привести в порядок кровлю, пассажирский накопитель и рулёжной дорожки.

Сегодня из аэропорта Мезени осуществляются регулярные рейсы в Архангельск, в населенные пункты Мезенского района Мосеево, Сафоново, Ручьи, Долгощелье, Сояна, а также в сёла и деревни Ненецкого автономного округа Несь, Чижа, Нижняя Пёша, Шойна, Вижас, Ома.

– К сожалению, долгие годы государство не имело возможности выделять средства на ремонт малых аэропортов и посадочных площадок, о развитии вообще не было и речи, – прокомментировал  ход ремонта в аэропорту Мезени генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Создание холдинга «Аэропорты Поморья» позволило аккумулировать имеющиеся ресурсы и приступить к плановому обновлению аэропортовой инфраструктуры. Ремонтные работы сегодня ведутся в Мезени, в Котласе, на Соловках.

 

14 сентябрь 14:01 | : Экономика

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