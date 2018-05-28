Логистика и гвозди. Что мешает жить и работать на Соловках

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и независимый тур-бизнесмен Олег Кодола рассказал о насущных проблемах жизни на Соловках:

Первое, что мешает работать на Соловках – соловецкая логистика. Судно, доставляющее грузы, одно – «Даурия», водорослевого комбината. Расписание этого судна никому не известно, это «летучий голландец» Белого моря. Наш груз погрузили на неё 5-го сентября. Сначала она должна была выйти 6-го, потом – 8-го; вышла всё-таки 10-го. Должна была завезти куда-то на побережье попутный груз, потом, видимо, отстаивалась из-за штормов; сегодня 14-ое – «Даурии» нет. Часть работ стоит.

Второе, что мешает – отсутствие элементарных вещей. Ладно – на Соловках... Заказал в Кеми гвоздей 200 мм., саморезов чёрных 120 мм., саморезов жёлтых 100 мм. Оказалось, что в Кеми такие гвозди и саморезы... только под заказ! Электродов ОЗС-12 в Кеми нет!!! И это – город! А здесь, на островах, особенно остро чувствуется, как страна встала с колен...