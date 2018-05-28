Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Логистика и гвозди. Что мешает жить и работать на Соловках

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и независимый тур-бизнесмен Олег Кодола рассказал о насущных проблемах жизни на Соловках:

Первое, что мешает работать на Соловках – соловецкая логистика. Судно, доставляющее грузы, одно – «Даурия», водорослевого комбината. Расписание этого судна никому не известно, это «летучий голландец» Белого моря. Наш груз погрузили на неё 5-го сентября. Сначала она должна была выйти 6-го, потом – 8-го; вышла всё-таки 10-го. Должна была завезти куда-то на побережье попутный груз, потом, видимо, отстаивалась из-за штормов; сегодня 14-ое – «Даурии» нет. Часть работ стоит.

Второе, что мешает – отсутствие элементарных вещей. Ладно – на Соловках... Заказал в Кеми гвоздей 200 мм., саморезов чёрных 120 мм., саморезов жёлтых 100 мм. Оказалось, что в Кеми такие гвозди и саморезы... только под заказ! Электродов ОЗС-12 в Кеми нет!!! И это – город! А здесь, на островах, особенно остро чувствуется, как страна встала с колен...

14 сентябрь 11:41 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (120)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20