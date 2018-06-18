Игорь Скубенко: Придется вскрыть резервный фонд

Глава Северодвинска Игорь Скубенко подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда администрации города для устранения последствий урагана, обрушившегося на Поморье 22 августа текущего года.





Об этом сообщил начальник финансового управления муниципалитета Александр Дураков.





Он рассказал, что в общей сложности выделено порядка 6,3 миллиона рублей.





- В соответствии с подписанными документами комитета ЖКХ, транспорта и связи получит 3,8 миллиона рублей, управление культуры и туризма - 1 миллион 6 тысяч рублей, а управление образования - полтора миллиона рублей, - пояснил главный финансист города корабелов.





По словам Александра Дуракова, деньги будут перечислены в подведомственные учреждения для наведения порядка на закрепленных территориях. В основном речь идёт о расчистке города от поваленных деревьев, подсыпке песка, ремонте окон и кровель, а также восстановлении асфальтобетонного покрытия.





- Планируется, что до конца сентября основные последствия шторма будут ликвидированы, - подчеркнул Александр Дураков.



