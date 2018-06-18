Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Скубенко: Придется вскрыть резервный фонд

Глава Северодвинска Игорь Скубенко подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда администрации города для устранения последствий урагана, обрушившегося на Поморье 22 августа текущего года. 


Об этом сообщил начальник финансового управления муниципалитета Александр Дураков.


Он рассказал, что в общей сложности выделено порядка 6,3 миллиона рублей.


- В соответствии с подписанными документами комитета ЖКХ, транспорта и связи получит 3,8 миллиона рублей, управление культуры и туризма - 1 миллион 6 тысяч рублей, а управление образования - полтора миллиона рублей, - пояснил главный финансист города корабелов.


По словам Александра Дуракова, деньги будут перечислены в подведомственные учреждения для наведения порядка на закрепленных территориях. В основном речь идёт о расчистке города от поваленных деревьев, подсыпке песка, ремонте окон и кровель, а также восстановлении асфальтобетонного покрытия.


- Планируется, что до конца сентября основные последствия шторма будут ликвидированы, - подчеркнул Александр Дураков.


13 сентябрь 10:59 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (110)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20