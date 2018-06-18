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Конец красивой дальневосточной сказки? Мировой биржевой крах начался с Китая

Мировой рынок приближается к неконтролируемому обвалу! И самое слабое звено уже определено — это Китай.

 С начала года, с зимних пиков, биржи Китая уже рухнули довольно жестко: индекс Шанхайской биржи упал на 34%, а индекс Шенчженьской биржи упал на 42%! Что это, как не катастрофическое падение, правда, растянутое на 8-10 месяцев? И оно ведь продолжается!

 А ведь в индексы всех бирж входят акции наилучших компаний, самых надежных, самых прибыльных, самых перспективных! Что тогда творится с акциями обычных компаний?

 И это колоссальное падение произошло в течение весны-лета, то есть в периоды самого теплого времени года, наилучшего для сельского хозяйства! Что ждет Китай осенью, а особенно, зимой?

 Когда рынки Китая рухнут окончательно, тогда биржевое цунами захлестнет весь мир, и самые тихие гавани будут расположены, прежде всего, в США и, отчасти в ЕС.

 Каким может быть курс рубля, если «мировая фабрика» Китая останавливается, потому что мир не может купить все, что она производит!

 Цены на медь падают, потому что медь никому не нужна — скоро за медью упадут и цены на нефть. Нефть — это энергия, медь — это провода, по которым передается энергия.

 Каким будет курс рубля, если биржи Китая рухнут, нефть будет стоить $40 за баррель, и никто ничего не будет покупать, ибо нет денег? И $ в мире будет все меньше и меньше, ибо ФРС сокращает свой баланс! В случае реализации такого сценария рубль взлетит буквально вертикально по отношению к доллару! Какой будет курс? А у рубля дна нет! Сначала — около 100-120, а потом — будет видно.

 Можно ли этого избежать? Нет. Вопрос не в том, произойдет ли обвал, а когда и с какой силой он произойдет.

Константин Щемелинин, крымский писатель и эксперт  

12 сентябрь 11:07 | : Экономика

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