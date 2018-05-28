Александр Фролов решил разобраться с Коммунальной

Депутат гордумы Александр Фролов проверил ход ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры в Майской Горке и Ломоносовском округе.

У жителей квартала, ограниченного улицами П. Осипенко – П. Галушина – Ф. Абрамова главной проблемой был заезд во дворы. Сейчас здесь выполняется текущий ремонт наиболее поврежденных участков.

- Четыре отрезка проездов вдоль домов делаем картами – от бордюра до бордюра. Также будут ликвидированы ямы внутри квартала, - сообщил директор ООО «Севдорстрой» Виктор Степаров.

Жители попросили также заделать большую яму у торца дома №5 к.1 на ул. Полины Осипенко. Подрядчик пообещал изыскать такую возможность до конца недели.

А вдоль дома на ул. Смольный буян 18 к.1 квартальный проезд уже сделан.

- Здесь асфальта практически не было. Мы сделали более 500 кв. м нового покрытия толщиной 5 см, - доложил Виктор Степаров Александру Фролову.

- Жители просят также заделать ямы на въезде во двор дома, - отметил Александр Михайлович.

- Завтра постараемся это сделать, - заверил руководитель подрядной организации.

Гарантийный срок – 2 года. Ремонт по обоим адресам ведется за счет внебюджетных средств, привлеченных благодаря депутату Александру Фролову. Также по его предложению из резервного фонда города было выделено более 1,3 млн. рублей на ремонт ул. Коммунальная от пр. Ленинградского до поворота у дома №18 к. 1 по ул. Смольный буян. Здесь новый асфальт сомкнется с уже отремонтированным участком внутриквартального проезда.

- Предусмотрено фрезерование покрытия и укладка нового верхнего слоя асфальтобетона толщиной 5 см – всего 1350 кв. м. Если возникнет необходимость дополнительных работ, то нам обещали их профинансировать. Гарантия по этому объекту 4 года. Срок окончания всех работ – 15 октября, - рассказала собравшимся жителям квартала и.о. директора ЗАО «АГСУМ» Александра Федорец.

Меньше чем за месяц дорога будет отремонтирована. А депутат Александр Фролов заверил жителей, что лично проконтролирует работу.