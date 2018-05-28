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В субботу мастер-класс от "Аквилон Инвест"

В субботу, 8 сентября холдинг «Аквилон Инвест» совместно   с ПАО «Сбербанк» и компанией «Леруа Мерлен» проведет «Мастер-классы на ЖК» . Запись по телефону 65-00-08.
 
Всем участникам мастер класса предоставляются скидки при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в размере до 280 тыс. рублей.
 
  Посетители смогут получить подробную менеджеров отдела продаж консультацию по всем объектам холдинга «Аквилон Инвест», специалисты банка расскажут об ипотечных программах, а представители компании «Леруа Мерлен» проведут мастер-классы по ремонту. Мероприятие пройдет на первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса « Green Park ».
 
Отметим, что до конца сентября при   покупке жилья в ЖК «Green Park» действуют специальные летние цены. Стоимость квартир начинается от 2,09 млн. руб.  Сдача 1-й очереди жилого комплекса запланирована в конце 2019 года.
 
Напомним, что в начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности.В преддверии юбилея в течение сентября цены на квартиры в жилых комплексах компании в Архангельске и Северодвинске остаются такими же, как были только что завершившимся летом.
 
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.

05 сентябрь 10:24 | : Экономика

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