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Солдат без крыши не останется. Военная ипотека у "Аквилон Инвест"

Банк «Открытие» и Сбербанк предлагают кредиты по программе Военная ипотека для покупки квартир жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест».
 
Проблема обеспечения собственным жильем является актуальной для многих военных. Чтобы помочь ее решить государством был принят закон о накопительно-ипотечной системе для жилищного обеспечения военнослужащих, который позволяет им не дожидаться получения квартиры после окончания службы, а приобрести необходимое им жилье гораздо раньше. Ипотечный кредит погашается за счет средств Министерства обороны России.
 
Так по программе Военной ипотеки от банка «Открытие» аккредитованы все сданные объекты «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске. Кроме того банк снизил ставку до 8,8% годовых, а максимально возможная сумма кредита увеличена до 2 млн. 514 тыс. рублей.

Также, приобрести квартир по Военной ипотеке возможно в строящихся жилых комплексах Green Park (1-я очередь) и «Зеленый Квартал» (2-я очередь) в Архангельске, а также в ЖК «Атмосфера» в Северодвинске. Кредит выдает Сбербанк, ставка составит 9,5% годовых, максимальная сумма кредита – до 2,398 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.

03 сентябрь 13:45 | : Экономика

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