"Будем продолжать". Путин обещал Архангельску расселить аварийное жилье

Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими угольного разреза «Черниговец» в Кемеровской области. Об этом сейчас наперебой сообщают федеральные СМИ,

Таков был ответ первого лица жалобу одного из шахтеров на нехватку нового жилья. Власти Кузбасса обманули пролетария с расселением из дома, признанного аварийным, сердобольно посоветовав «готовится к зиме, пока не поздно».

Президент возмутился: «Мы эту программу (расселения аварийного жилья) будем продолжать. Кемерово — это один из регионов, где эта проблема большая, застарелая, но, кстати говоря, все-таки расселили достаточно много аварийного жилья. Мы будем продолжать».

Программа расселения аварийного жилья (признанного таковым до 2012 года) действует до конца 2018 года. В июле Минстрой предложил включить проблему ликвидации ветхих домов в новый национальный проект «Жилье». К 2025 году в рамках нацпроекта министерство планирует совместно с регионами потратить на это 471 млрд руб. и расселить столько же аварийного жилья, сколько было ликвидировано за последние четыре года — 11,2 млн кв. м.

Напомним, что после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» и скандальной отставки губернатора Тулеева, Кемеровская область находится на особом контроле у президента.

В то же время, для Архангельской области, включая столицу региона, расселение аварийного жилья является одной из главных проблем.