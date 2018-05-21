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На что намекает Крупчак? Группа "Титан" профориентирует пинежских школьников в сторону... Швеции

Группа компаний «Титан» решило показать архангельской молодежи, как хорошо работается на заграничных предприятиях. Мероприятие так и называется – профориентационный выезд.

Рассказывает издание «Регион 29»:

Руководство группы компаний «Титан» договорилось с партнерами об организации экскурсионной поездки молодёжи из Архангельской области в Швецию. Там расположены одни из самых передовых предприятий, производящих современную технику для лесопромышленного комплекса. Идею обсудили на чемпионате «Лесоруб XXI века», где в этом году проходит профильная профориентационная смена «Молодежный городок». Напомним, в её рамках знания о работе ЛПК получают школьники из Пинежского района Архангельской области.

Участники лагеря дружно порадовались тому, что смогут своими глазами увидеть работу европейских предприятий.

— Я надеюсь, что этот проект мы воплотим в жизнь. Это необходимо не только для нашей компании, но и также для производителей техники. Две компании пообещали пообещали организовать выезд в Европу на действующие заводы, производящие различную технику. Думаю, что это будет уникальный опыт для детей, который даст им огромный стимул для того, чтобы затем прийти на работу на предприятия ЛПК, — отметил Алексей Кудрявцев. 

По его словам, повышение мотивации у молодёжи к работе в лесной промышленности сейчас крайне важный фактор кадровой работы... 

Напомним, что фактический хозяин группы «Титан» Ярослав Крупчак сам долгие годы проживает за пределами родины.

Наблюдатели задаются вопросом – в какую страну профориентируются школьники Пинежского района после посещения более чем благополучной Швеции, и проведут ли для них сравнительную экскурсию на застывший в анабиозе Соломбальский ЦБК.  

13 август 13:24 | : Экономика / Скандалы

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