"Рога и копыта" лесного бизнеса Архангельской области

Кулявцев Иван Святославович, Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей 3 августа собрал в Котласе Совет по развитию предпринимательства. Совет прошел на тревожной ноте. Проблемы были подняты серьезные. Красной нитью встречи была тема реформирования контрольно-надзорной системы в сфере предпринимательства, нормативное регулирование которой требует серьезных корректировок. Котлас часть большой России. Бизнес в городе лихорадит. Сказывается введение с 1 июля обязательных для предпринимателей онлайн-касс, увеличение НДС до 20%. Крупные арендаторы леса практически установили монополию на лесосеку, отчего местная лесопереработка сходит на нет. Стоит серьезная проблема нагрузки на бизнес в связи с выполнением госгарантий по выплате северных надбавок и районных коэффициентов. Учащаются случаи ухода местных предпринимателей на учет в другие «не обремененные» обязательствами регионы. Поэтому и казна, и работающий люд теряют немалые деньги.

Как уйти от палочной системы в сфере контроля и надзора?

Совет по развитию предпринимательства бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев начал с вопроса:

- Кто знает, сколько у нас в стране требований (нормативных установлений) для субъектов хозяйственной деятельности?

В зале послышались предположительные ответы: «более двухсот», «пятьсот», «надо бы налоговиков спросить»…

- Более 2 миллионов! И более 40 надзорных ведомств! А кто из вас слышал о реформе контрольно - надзорной деятельности? – продолжал вовлекать в разговор собравшихся Иван Святославович, - Система госконтроля - неэффективна и хаотична и требует серьезных корректив. Сегодня просто необходим переход к единой государственной системе госконтроля с утвержденными показателями эффективности, когда госинспектор не берет взятки, а обеспечивает безопасность людей. Создание такой системы к 2024 году позволит в 2 раза сократить количество несчастных случаев, а это ни много ни мало – 170 тысяч спасенных жизней.

Совет при Президенте разработал комплекс мероприятий по реформе. И немаловажным является такое регулирование, при котором руководящий орган власти на конкретной территории несет персональную ответственность за результат.

Важным шагом в этом процессе станут изменения в Федеральном законе "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Также все ждут принятие Федерального закона "Об основах государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации", проект которого, практически, доработан Министерством экономического развития России.

Суть грядущих изменений сводится, по словам Ивана Кулявцева, к следующему:

- Уйти от палочной системы, а перейти к профилактике в сфере контроля и надзора. Бизнес должен почувствовать снижение административной нагрузки. Фокус должен сместиться на общественно значимый результат.

Еще одним важным изменением, на которое рассчитывают авторы реформы: должна произойти смена правосознания и большая открытость контрольно-надзорных органов. Более того, они впервые предусматривают публичное обсуждение правоприменительной практики в сфере контрольно-надзорной деятельности.

- Мы становимся свидетелями и непосредственными участниками истории публичного, конструктивного давления на процесс развития и реформирования контрольно-надзорной деятельности, - резюмирует Иван Святославович, - Более того, мы уже применяем практику ежеквартального единого дня отчетности контрольно-надзорных органов нашей области перед предпринимательским сообществом. Мы впервые в России реализовали этот опыт. МЧС, ФАС, управление налоговой инспекции, росприроднадзор, роспотребнадзор, сельхознадзор, государственная жилищная инспекция… Если есть у вас вопросы к этим ведомствам, я вас призываю транслировать обращения к коллегам, уверен, этот диалог в наших общих интересах. Это механизм, при помощи которого можно реализовать этапы реформы.

Омбудсмен отметил, что в нашем регионе наработана методология в решении вопросов взаимодействия предпринимательского сообщества с контрольно-надзорными органами. Опыт очень хороший. Им заинтересовались коллеги из других субъектов федерации.

Как предприниматели на местах могут влиять на принятие законов?

В продолжение темы часто неоправданно - усложненных, неэффективных и хаотичных требований в сфере надзора и контроля, был задан вопрос о том, например, как предприниматели на местах могут донести предложения о внесении изменений в действующие законы до тех, кто эти законы наверху принимает.

- Уполномоченный при Президенте ежегодно выступает с докладом, в котором обозначены те вещи, которые, на взгляд бизнеса, нужно поменять. Положения доклада во многом основываются на региональных предложениях, поэтому предлагаю активнее использовать этот достаточно эффективный канал. Часто на местах не хватает юридической грамотности для того, чтобы сформулировать вопросы, пишите, как сможете.

Я активно выступаю каналом коммуникации между предпринимателями и государством. Сейчас все контрольно-надзорные органы обязаны готовить так называемые чек-листы или, проще говоря, проверочные листы по своей специфике, которые будут использоваться в процессе проверки. Когда предприниматель попадает в план проверок, он может зайти на сайт того или иного надзорного ведомства, скачать проверочный лист и реализовать самопроверку. В рамках формирования проверочных листов в них включаются вопросы безопасности производства и жизнедеятельности предприятия. Я думаю, что чек-листы - хороший инструмент, но нужно, чтобы они не были излишне перегружены.

Из зала тут же поступила ремарка:

- Если мы пишем жалобу в прокуратуру на действия проверяющих, прокуратура тут же собирает всех «надзорных» и начинает массовую проверку предприятия. И каждый что-то да найдет! Под предлогом того, что прокуратура пришла по жалобе, она посмотрит все и с пристрастием!

- Касательно критики действий прокуратуры, вы не одиноки. В области также есть обращения на действия прокуроров на местах. Я эту информацию довожу. Недавний разговор с заместителем прокурора области Сергеем Петровичем Акуличем закончился словами благодарности: «Спасибо, что информируете, мы поправим». Есть перегибы и в действиях надзорных органов. Если вы сталкиваетесь с тем, что специалисты ведут себя некорректно, неправомерно, безусловно, присылайте обращения. У меня сложилась довольно конструктивная коммуникация с руководством надзорных ведомств у нас в регионе, и безусловная их позиция – это заинтересованность в корректной работе всех специалистов ведомств.

Как снизить нагрузку на бизнес в контексте выплаты «северных»?

Далее затронули крайне важный и болезненный вопрос о северных надбавках и районных коэффициентах, решение об обязательном начислении которых поверх МРОТ, было принято Конституционным Судом Российской Федерации 7 декабря 2017 года.

- После оглашения позиции Конституционного Суда этот вопрос крайне обострился и сегодня не теряет своей актуальности. Касается он более 20 регионов. Как, на мой взгляд, нужно действовать? Не трогать системно вопрос северных государственных гарантий, а искать временные решения этой проблемы, которые в ближайшей, обозримой перспективе позволит снять нагрузку на бизнес. Звучат мнения о разных подходах. Заслуживают внимания два предложения. Первое - приравнять Крайний Север к территориям опережающего развития со снижением отчислений во внебюджетные фонды с 30 процентов до 7,6 , эту позицию поддерживают и администрации муниципальных образований, Северодвинск, в частности, Архангельск, предприниматели, депутатский корпус, но мое мнение таково, что скорее всего, это долгий путь, потому что те, кто формировал проекты по территориям опережающего развития, правительство могут резонно возразить против приравнивания еще нескольких десятков регионов к территориям опережающего развития и к тем преференциям, которые имеют эти территории. Может также возникнуть вопрос, почему 7,6, а не какая-то другая величина снижения отчислений. Думаю, процесс согласований может затянуться.

Второй подход, в части временного решения снижения нагрузки на бизнес, согласуется с пословицей - не было бы счастья, да несчастье помогло. На мой взгляд, Постановление КС РФ от 7 декабря 2017 года дало фактически правовую основу говорить о том, что есть минимальная заработная плата, а есть гарантированные надбавки. Если уж государство обязует работодателя выплачивать эти гарантированные надбавки, так, наверное, не стоит брать с них отчисления во внебюджетные фонды, в том числе и НДФЛ. И притом, что предприниматели-то здесь, фактически, два раза попадают на отчисления. Первый раз в рамках себестоимости продукции, с которой тоже платятся налоги в некоторых налоговых режимах, и второй раз в рамках обязательств по гарантированным надбавкам.

Могу сообщить, что в июне состоялась юбилейная двадцатая конференция малого бизнеса и предпринимательства, в ее рамках прошло закрытое мероприятие под председательством главы региона Игоря Орлова и заместителя министра экономического развития России Олега Фомичева. Именно тогда второе решение было взято в проработку. Я думаю, есть свет в конце тоннеля. Реализация этого предложения не потребует больших законодательных изменений. Также Министерство экономического развития в рамках этого мероприятия поддержало предложение о переносе оплаты к месту отдыха раз в два года с работодателя на бюджет.

Почему наши переработчики остаются без лесных ресурсов?

В работе Совета принял участие глава МО «Котлас» Андрей Бральнин, он поднял крайне острый вопрос, касающийся переработки леса,

- У нас по сути основной ресурс в регионе - это лес, - сказал Андрей Владимирович, - и за последние годы сложилась ситуация таким образом, что весь лесной фонд по инвестпроектам закрепили за крупным бизнесом. Если двумя годами ранее, эта тема ярко звучала в прессе в Шенкурском, Устьянском и Вельском районе, то сейчас эта ситуация коснулась уже и Котласа, Котласского района. Потому что сегодня все мы знаем о том, что, помимо местных предприятий, здесь активно развернулись предприятия Архангельска: Архангельский ЦБК, Соломбальский ЦБК, по сути, они сегодня создали здесь приемочные базы, и самое главное то, что предприниматели, реально занимающиеся переработкой ресурсов, предприниматели, которые готовят конечную продукцию, остались без ресурсов. И механизмов получить эти ресурсы на сегодня практически не осталось. А для участия в аукционах заявляется масса каких-то иногородних фирм. В их числе те, которые либо приходят за «откатами», либо приходят для того, чтобы поднять цены. Ни о какой переработке речи уже не идет. Я думаю, что эту тему неоднократно поднимали в области. У меня вопрос. Все-таки, есть ли зеленый свет по данной проблеме?

- Андрей Владимирович, вопрос очень актуальный, – ответил Иван Кулявцев. - В качестве перспективы его решения, могу сослаться на поручение главы региона Игоря Орлова, которое было озвучено буквально во вторник в рамках мероприятия в Верхней Тойме, рассматривать вопрос распределении муниципальной лесосеки в рамках советов при главах муниципальных образований.

Почему в муниципальной лесосеке орудуют «Рога и копыта»?

- Муниципальная лесосека, как правило, закрепляется для выполнения задач по обеспечению муниципальных предприятий и учреждений дровами, и поставки дров населению. И даже этот механизм работает сегодня тоже через конкурс. Вот наш последний пример. Заявилась на конкурс некая компания, мы заключили с ней договоры, так они даже дрова населению не поставляют, не говоря уже о какой-то переработке. То есть, заявляются «Рога и копыта», и нет возможности это предотвратить. Решение вопроса состоит в следующем: необходимо закреплять лесные ресурсы даже не на уровне муниципалитетов, а в министерстве выделять зоны, посредством областного регулирования, или даже федерального. Нужно добиваться, чтобы лесные ресурсы по инвестиционным проектам также закреплялись и за переработчиками на местах. Сегодня, по сути, для крупного-то бизнеса никаких конкурсов нет! В рамках инвестиционных проектов они ищут и успешно находят «сладкие куски». Им министерство природных ресурсов эти объемы беспрепятственно выделяет. А дальше - никаких тебе поднятий цен, никаких тебе конкурсов, с коэффициентом 0,5.

А для малого бизнеса все гораздо сложнее. Помимо того, что сами аукционы требуют соблюдения массы юридических формальностей, так еще и попённую плату за вырубаемую древесину они платят по максимальной ставке. Сегодня наши переработчики остались без леса. Более того, они вынуждены покупать лесные ресурсы у тех же названных выше комбинатов, которые взвинтили цену, поскольку стали монополистами! Все идет через них. Мы еще пытаемся из Вологодской области какие-то ресурсы подтягивать, но крупные комбинаты и туда уже устремились. И там скоро все поглотят. Поэтому надо выделять какие-то зоны для муниципалитетов. Учитывать объемы переработки, понимать, кому, сколько нужно, и в рамках этого Совета рассматривать вопрос, либо прописать какую-то процедуру, понятную для всех, чтоб туда не заявлялись посредники и темные лошадки. В этом направлении надо действовать. Потому что в рамках наших объемов ничего не сделать. Ну, во-первых, у города нет лесов, они в районе находятся, а второе, та лесосека, которая муниципалам отдается, как правило, очень плохая, там нет деловой древесины. Я прошу взять это на контроль. Надо эту тему реально продвигать, потому что у нас лес – основной ресурс. Больше у нас ничего нет – ни полезных ископаемых, ни каких либо иных ресурсов. Самое печальное то, что страдают те люди, которые в Котласе сегодня работают, официально налоги платят, у них порядок на производстве, мы их знаем. Это как минимум пять переработчиков древесины. Делают конечную продукцию. Одно из предприятий вообще лидер в стране по производству деревянных лестниц. Будет, очень жаль, если мы их потеряем. Поэтому эти вопросы для нас очень актуальны.

Иван Кулявцев ответил с пониманием:

- На самом деле то, о чем Вы говорите, Андрей Владимирович, как раз в логике предложения главы региона. В части поручения Министерства ЛПК и природных ресурсов проработать этот вопрос.

Почему с нашей территории уходит налогоплательщик?

Андрей Бральнин поднял второй важный вопрос на Совете:

- Мы знаем массу примеров, когда наши налогоплательщики уходят на регистрационный учет в другие территории. На это есть ряд причин. Кому-то там проще работать. У кого-то не сложились взаимоотношения с налоговой, другими контролирующими структурами. Сегодня это становится каким-то бичем. И я думаю, что придет время, когда замечательные единые дни отчетности проводить станет просто не с кем. Потому что все наши налогоплательщики будут находиться на других территориях. Мы ситуацию пытаемся нивелировать, со многими общаемся. Отмечу, что малым предприятиям, юрлицам немного проще, они, не зависимо от того, где зарегистрированы, местные налоги платят, как обособленные подразделения. В принципе, и их устраивает эта схема, и нас. Но вот предприниматели, если они ушли с пропиской в другой регион, все, это уже потеря и в том числе местного бюджета. Тем более, когда это крупные предприниматели. У нас очень многие бизнесмены состоят на регистрации в Устюге. А те, кто посильнее, вообще убегают в Москву. Сейчас на повестке дня еще один из крупных предпринимателей, с огромными доходами. Есть предложение провести в муниципалитетах анализ этой проблемы. И этот анализ станет самым главным индикатором в диалоге со всеми контролирующими структурами. Иначе проверять скоро станет некого.

Причины миграции у каждого свои?

Начальник межрайонной налоговой инспекции Вологжанинова Марина Валентиновна на Совете озвучила свой комментарий:

- Я знаю, каким образом происходит миграция налогоплательщика с нашей территории. Если рассматривать индивидуально каждого налогоплательщика, который мигрировал, то в каждом конкретном случае выясняются свои особенные причины. Мы тоже за то, чтоб плательщики оставались у нас, но предпосылки к миграции, к сожалению, есть. Мы действуем в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, в рамках профилактики налоговых правонарушений, такова наша политика. Но иногда вмешиваются причины, которые нам не подвластны. То есть причину миграции конкретного налогоплательщика надо рассматривать в конкретных обстоятельствах и конкретном случае. Мы в рамках лесной отрасли встречались со многими предпринимателями и представителями среднего и малого бизнеса. Знаем эту проблему, которую Вы озвучили, Андрей Владимирович, они нам тоже ее заявляли. Но, тем не менее, причины миграции в каждом конкретном случае имеют свои особенности. Мы также предотвращаем участие недобросовестных мигрантов в конкурсах, аукционах. Это отдельный участок нашей работы.

Как получить грантовую поддержку и льготное кредитование?

На Совете присутствовала представитель Корпорации развития Лариса Селезнева.

- Наша Корпорация - инвестиционный куратор по привлечению инвестиций, ведется работа с инвесторами, осуществляется сопровождение проектов. Если кому-то из представителей малого, среднего или крупного, что происходит реже, бизнеса нужна помощь, они могут обратиться к нам в Корпорацию развития. На сегодняшний день у нас есть достаточно много эффективных мер поддержки. Это и грантовая поддержка и кредитование малого и среднего бизнеса от ставки 6,5 процентов годовых. По ставке 7 процентов через фонд микрофинансирования. Мы берем проекты на сопровождение, подбираем те или иные ресурсы. В Котласе около 70 предпринимателей, с которыми я обмениваюсь информацией. Возможно в скором будущем в Котласе появится клуб предпринимателей.

В заключение Совета, на котором Иван Кулявцев уверенно вел партию первой скрипки, прозвучала информация о том, что наша область идет на шаг вперед и предвосхищает решения федерации, так именно у нас начался процесс формирования института бизнес-гидов. Он, по мнению омбудсмена, поможет систематизировать видение процессов в предпринимательской среде, наращивать компетенции и усилить понимание бизнес-процессов.

Лена Анина