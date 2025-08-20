Пожары, выборы и газетные курьезы в Архангельской губернии

Прошлое, настоящее и будущее — звенья одной цепи. Более того, есть мнение, что они существуют одновременно. Так, согласно теории «блоковой Вселенной» философа Брэдфорда Скоу, события не уходят в небытие, а продолжают существовать в других областях пространства-времени. То есть где-то сейчас за окнами, например, 1912 год, некий господин (госпожа) изучает содержимое сентябрьских номеров газеты «Архангельск».

В номере от 5 сентября размещена заметка лесничего Е. Шаманина о трагедии: «Из Петровской волости Холмогорского у. Пожар. Засуха летом…засуха осенью…неосторожное обращение с огнем — обычная русская халатность — и в результате пожар. 28 августа с.г. среди бела дня в каких-нибудь 2-3 часа сгорела деревня Петрушинская Петровской волости. От 26 домов со службами осталось 3 дома и 3 гумна — все остальное сгорело со всем имуществом и скарбом крестьян. Прибранный на гумна хлеб — урожай нынешнего года — вместе с гумнами сгорел. 23 семьи погорельцев остались без крова, без хлеба и без одежды. Нужна помощь деньгами, хлебом и одеждой от нижнего белья до шубы».

Жизнь продолжается. Выборы предстоят. «Грязные» избирательные технологии применялись и в начале XX века. Об этом говорится в опубликованном в номере от 5 сентября обращении:

«Граждане избиратели! Остерегайтесь фальсифицированных списков выборщиков. Такие списки пускаются в обращение перед выборами или темными дельцами для того, чтобы сбить с толку избирателей, или, по неразумению, наивными людьми. Остерегайтесь такой своеобразной провокации».

Невесело. Избавит от грусти чтение заметок рубрики «Из газетных курьезов», опубликованных в номере от 21 сентября. Некоторые приведены ниже.

Выдержка из репортажа о пожаре в пассаже: «Огненные языки жадно лизали запекшиеся губы железной крыши, сжигая своими пламенными поцелуями холодно недоступные стропила. Через час падение крыши совершилось…».

Поэт чувствуется в «пожарном репортёре».

Подобен пламенному трибуну провинциальный журналист, выступивший с огненным словом против охватившей тогда мир эпидемии самоубийств. Его статья заканчивалась словами, обращёнными, возможно, к клиентам преисподней: «Ну, что вы на это скажете, господа самоубийцы!».

Они промолчали.

Более понятен эпизод события, описанного репортёром — очевидцем благотворительного базара, в котором принимала участие «ея превосходительство» — жена губернатора: «Вот ея превосходительство вся декольтированная, с милой улыбкой предлагает мимо проходящим свой товар. С ея превосходительством тщетно конкурирует супруга предводителя дворянства, товар которой брали лишь немногие».

Двусмысленно?

Испанский писатель Артуро Перес-Реверте о проявлениях этого понятия: «Мир вращается по своим собственным правилам, составленным из двусмысленностей и случайностей, включающих в себя появления и исчезновения, присутствия или отсутствия, жизни и смерти».

В «блоковой Вселенной» всё имеет место быть.

Старые газеты прочитал Александр Чашев