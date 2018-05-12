Жильем обеспечены? Темпы строительства в Коряжме снизились в 4 раза

В последние годы Коряжма достаточно активно строилась. Появились новые многоквартирные дома на Набережной,

в конце проспекта Ленина… Растут коттеджи в микрорайоне «Зеленый-1». О перспективах жилищного строительства в городе корреспондент «ТК» поговорил с главным специалистом управления муниципального хозяйства

и градостроительства городской администрации Ириной Чекменевой.

Ирина Владимировна, давайте проследим динамику жилищного строительства за последние годы.

В 2015 году сдано в эксплуатацию 18,14 тысячи квадратных метров жилья. В 2016-м – почти 7 тысяч. В 2017-м этот показатель упал до 4 тысяч. На данный период 2018-го сдано лишь 428,8 квадратного метра. И ООО «Строймонтаж» до конца года планирует ввести в эксплуатацию 24-квартирный жилой дом площадью 1360,8 квадратного метра по адресу: Ленина, 47б.

Почему темпы жилищного строительства так резко пошли вниз?

Главная причина в том, что рынок жилья насытился и спрос на квартиры значительно уменьшился. Тем не менее возведение нового жилья продолжается.

Например, ООО «Коряжемская строительная компания» получила девять разрешений на строительство многоквартирных домов на земельных участках, расположенных за домом №2а по улице Советской. Она также приступила к строительству девятиэтажного жилого дома на проспекте Ломоносова с коммерческими площадями в цоколе и на первом этаже.

Кстати, на какой год запланирована сдача его в эксплуатацию?

Срок действия разрешения на строительство - до 13 апреля 2023 года.

Как развивается индивидуальное жилищное строительство?

Частные дома строятся в основном в микрорайоне «Зеленый-1». Там вводится в строй в среднем пять коттеджей в год. В первые годы освоения этой территории строилось гораздо больше. Сейчас темпы затормозились, в первую очередь потому, что земельные участки под индивидуальное жилищное строительство бесплатно предоставляются там в собственность многодетным семьям. Это требование Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства».

С 2012 года передано в собственность 318 участков, последние 30 свободных предоставлены многодетным семьям в 2016-м. Но многодетные семьи, как правило, не в состоянии строить дома, низкие доходы не позволяют, поэтому чаще всего они продают участки.

С началом газификации района Заречье там активизировалось частное жилищное строительство и реконструкция старых домов. Но в последнее время из-за нехватки средств работы по газификации Заречья остановились.

Тормозит индивидуальное жилищное строительство и недостаточно развитая инфраструктура на «Зеленом-1». Пока город не может добиться от области выделения средств на эти цели. Но, как известно, депутаты городской Думы на июньской сессии приняли обращение к руководству региона с просьбой выделить областные субсидии на строительство второй очереди инфраструктуры на «Зеленом-1» и на продолжение газификации Заречья.

На «Зеленом-1» также строятся многоквартирные жилые дома. Застройщик ООО «ГазСтройГарант» планировал возвести 10 трехэтажек. Эти планы будут выполнены?

ООО «ГазСтройГарант» работает у нас с 2013 года и пока сдал в эксплуатацию лишь два многоквартирных дома. Однако срок договора аренды земельного участка под комплексную застройку, заключенного с этим подрядчиком, заканчивается. И пока нет ясности, захочет ли он его продлевать.

Если «ГазСтройГарант» откажется, мы выставим этот участок на аукцион. В результате здесь может появиться новый застройщик.

Почему дела у «ГазСтройГаранта» пошли не так, как хотелось бы?

Он получил участок в аренду под комплексную застройку. А это обязывает его не только строить дома, но и подвести к ним дороги, инженерные коммуникации (тепло- и водоснабжение, канализация, электро-энергия).

Возможно, он переоценил свои силы и не в состоянии вести строительство домов в комплексе с инфраструктурой.

Каковы перспективы жилищного строительства в Коряжме?

В существующих границах нашего муниципального образования уже нет возможности выделять землю под строительство жилья.

По Генеральному плану, утвержденному в 2015 году, территорию города планируется расширить за счет Котласского района. Должен появиться новый, седьмой микрорайон. Он начинается от улицы Глейха и заканчивается на новой границе с муниципальным образованием «Черемушское». С севера ограничивается проектным продолжением проспекта Ленина, с юга – улицы Архангельской.

Генеральный план утвержден в строгом соответствии с юридическими нормами. Но он обозначает границы населенного пункта, а границы муниципального образования утверждаются областным законом.

Однако вопрос о внесении изменений в областные законы «Об описании границ территории муниципального образования «Город Коряжма», «Об описании границ территорий муниципального образования «Котласский муниципальный район» до сих пор не решен. На майской сессии городской Думы депутаты приняли решение выступить с законодательной инициативой о внесении таких изменений.

Что будет строиться в седьмом микрорайоне?

В прошлом году в Коряжме работали специалисты научно-проектного института пространственного планирования «ЭНКО» Санкт-Петербурга. Они подготовили в новой редакции Правила землепользования и застройки нашего муниципального образования и разработали проекты планировки и межевания части территорий города, в том числе седьмого микрорайона.

В основном там планируется индивидуальная, мало-этажная (до 3 этажей), среднеэтажная (до 5 этажей) жилая застройка. Также предусматривается строительство детских дошкольных и общеобразовательных организаций, общественно-деловых объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Но мы не вправе распоряжаться этими землями, пока не будут внесены соответствующие изменения в областные законы «Об описании границ территории муниципального образования «Город Коряжма», «Об описании границ территорий муниципального образования «Котласский муниципальный район»…

У вас есть информация, как развивается ситуация по строительству ледового дворца?

Крытый каток с искусственным льдом планируется строить на средства областного бюджета. Но, по всей видимости, в нынешней ситуации это затруднительно. Сейчас, насколько мне известно, решается вопрос о привлечении дополнительных источников финансирования в рамках социального партнерства с крупным бизнесом.