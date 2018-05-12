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В Архангельской области занялись "отбеливанием" лесного бизнеса

Архангельская область является пилотным регионом для реализации проекта ФНС России по «обелению» лесного рынка. Об этом сообщает официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ.

В УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу создан Координационный совет для разработки и внедрения на территории Архангельской области отраслевого проекта по привлечению участников рынка к созданию «Сообщества Лесников» и подписанию Хартии, предусматривающей прямые взаимоотношения лесозаготовителей и переработчиков (экспортёров) лесопродукции, исключение использования незаконных схем ведения бизнеса.

Подписывая соглашение, участники подтверждают свою приверженность принципам честной конкуренции и берут на себя обязательства - обеспечить максимальную прозрачность бизнеса, не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или участия в схемах незаконного возмещения НДС.

На совещании в Карелии по вопросам защиты лесов и глубокой переработки древесины, которое 20 июля 2018 года провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал о подписании 26 июня 2018 года ведущими предприятиями лесной отрасли Хартии в сфере оборота древесины.

Предложения Губернатора Игоря Орлова распространить опыт Архангельской области на другие субъекты РФ поддержаны Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и включены в итоговое решение по результатам совещания в Карелии.

Проводимая работа приносит первые результаты - согласно «ЕГАИС-Учет древесины» основными игроками лесного рынка Архангельской области заключены на 2018 год прямые договоры на поставку с организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися заготовителями, либо с оптовиками, имеющими среднюю по виду экономической деятельности налоговую нагрузку, приобретающими лесопродукцию у заготовителей. И в перспективе ожидается «волновой эффект» отказа налогоплательщиков лесной отрасли от схем незаконной минимизации налоговых обязательств.

На официальном сайте Правительства Архангельской области опубликован текст Хартии и порядок вступления в неё, а также актуализируемый реестр лиц, подписавших Хартию.  

08 август 11:03 | : Экономика / Происшествия

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