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В Архангельске стартовал проект «Блогер едет по заводам»

В Архангельск приехал Игорь Ягубков, известный промышленный блогер и автор сетевого проекта «ZavodFoto.ru», сообщил ИА RUSNORD специалист по работе со СМИ Торгово–промышленной палаты Архангельской области Денис Загайнов.

Игорь Ягубков – создатель первого в России профессионального блога, посвященного промышленности. Блог, активно работающий уже более шести лет, представляет собой промэнциклопедию, где Игорь Ягубков при поддержке региональных ТПП и Правительств различных областей и республик собирает интересные репортажи о предприятиях, фабриках и заводах. Совместно с читателями блогер пытаемся разобраться, что и как производится, где и зачем, почему именно так.

- Моя цель - популяризация российского регионального бизнеса в блогосфере, рассказ о реальном секторе экономики, формирование положительного имиджа рабочих профессий,- рассказал Игорь Ягубков.- Мне очень хочется изменить стереотип, что Россия - это страна где всё плохо, заводы стоят и все завозится из-за рубежа, и хочет показать  другую реальность, где можно смело сказать, что российская промышленность лучшая в мире!

В Архангельскую область Игорь Ягубков приехал по приглашению Торгово-промышленной палаты Архангельской области и при поддержке Правительства региона.

- Блогосфера сегодня является одной из влиятельнейших сфер медиапространства, работа с блогами может стать одним из эффективных инструментов продвижения региона и предприятий, работающих на Севере, - отметил Василий Сидоровский, президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области.- Так сложилось, что Архангельская область и особенно промышленность слабо представлена в блогах и журналах,- и любопытствующему читателю, и возможному инвестору, и клиенту проще найти и прочитать про предприятия Мурманской области, Республики Карелия или Адыгеи. В год 25-летия палаты мы решили реализовать такой проект и пригласить блогера в регион для того, чтобы показать промышленность региона, его инвестиционный потенциал, людей и культуру.

Вокруг проекта Торгово-промышленной палате Архангельской области удалось объединить заинтересованных партнеров: ООО «КТА», АО «Аэропорт Архангельск», АО «Нордавиа», АО «Ростелеком», ГК «Титан», АО «Архангельский ЦБК», АО «Лесозавод №25», а так же типографию «РАОпринт» и редакцию журнала «Регион»,- благодаря их поддержке стал возможен этот блоготур. За десять дней пребывания на территории Архангельской области Игорь Ягубков посетит ведущие предприятия региона самых разных отраслей: от ЛПК и ВПК до предприятий по разведению рыбы и АПК, кроме того блогер примет участие в форуме «Лесоруб29», который стартует 8 августа 2018 года в Устьянском районе Архангельской области.

 

 

Для справки:

В блоге Иоря Ягубкова (www.zavodfoto.ru) описано более 350 предприятий из более чем двух десятков регионов России и ближнего зарубежья. Благодаря поддержке региональных правительств и местных властей Игорю Ягубкову удалось реализовать проекты по рассказу о промышленном потенциале целых регионов: Тюменская и Новосибирская области, Республика Татарстан, Удмуртия, Пермский край, и даже Республика Беларусь.

Среди друзей блога, как крупнейшие российские компании, так и региональные звёзды. За шесть лет, что он ведёт блог, им были сделаны яркие фоторепортажи с таких предприятий как КАМАЗ, Норильский Никель, предприятия Росатома, РусГидро, ТГК-1, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, ЕВРАЗ, Металлоинвест, ММК, Силовые машины и даже с Космодрома «Восточный» и т.д.

Все публикации о предприятиях Архангельской области будут опубликованы на страницах проекта «Завод Фото»:

- в «Живом журнале» (https://zavodfoto.livejournal.com);

- на странице проекта в социальной сети  ВКонтакте (https://vk.com/zavodfotoru);

- на странице проекта в социальной сети «Фейсбук» (https://www.facebook.com/groups/ZAVODFOTO/);

- на странице проекта в социальной сети «Одноклассники» (http://ok.ru/zavodfoto);

- на странице проекта на портале «Голос» (https://golos.io/@zavodfoto);

- в Яндекс.Дзен (https://zen.yandex.ru/zavodfoto).

02 август 10:28 | : Экономика

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