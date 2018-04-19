За лето в Архангельске отремонтировано более 55 тысяч м2 асфальтового покрытия

Подходят к концу ремонтные работы на объектах дорожной инфраструктуры Архангельска. Накануне завершилась подготовка к сдаче на двух последних участках.

Как сообщил начальник управления транспорта, дорог и мостов администрации города Алексей Потолов, в настоящее время ремонт финиширует на участке улицы Выучейского от набережной Северной Двины до проспекта Чумбарова-Лучинского и участке набережной Северной Двины от улицы Урицкого до стадиона Буревестник. Там идёт укладка верхнего слоя асфальта.

Всего же работы выполнены на восьми объектах, включая два предыдущих. Также новый асфальт появился на следующих территориях города:

- площадь Профсоюзов – две полосы от набережной Северной Двины до улицы Выучейского;

- набережная Северной Двины – от улицы Выучейского до улицы Р. Люксембург (нечётная стороны);

- проспект Ломоносова – от улицы Урицкого до улицы Смольный Буян (в одном направлении);

- площадь у железнодорожного вокзала – со стороны юго-восточного фасада здания;

- улица Почтовый тракт;

- проспект Ленинградский – от улицы Первомайская до улицы Ленина.

Как отметил Алексей Потолов, работы по приведению асфальтобетонного покрытия в порядок велись с июня. Общая их стоимость составила 91,6 миллионов рублей.

- Всего отремонтировано 55307 квадратных метров полотна. Подрядчиком в проведении работ по данному контракту выступило ООО «Севзапдорстрой». Работы по благоустройству дорог Архангельска будут продолжены и дальше в соответствии с другими муниципальными контрактами, - рассказал Алексей Потолов.