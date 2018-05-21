Программа капремонта-2018 в Архангельской области исполнена на 42%, по сданным видам работ – на 51%





На территории Архангельской области продолжается реализация мероприятий второго этапа региональной программы капитального ремонта. Программа рассчитана на 30 лет до 2043 года. Реализация осуществляется путем выполнения 3-летних краткосрочных планов. На сегодняшний день капитальному ремонту подлежат 13 997 многоквартирных домов, на которых необходимо выполнить 109 542 вида работ.

Только в период с 1 по 19 июля 2018 года по краткосрочной программе капитального ремонта МКД Фондом капремонта Архангельской области приняты работы по 37 объектам в Архангельске, Севердвинске, Новодвинске, Коноше, Мирном, Няндоме, Котласе, поселках Вычегодский и Плесецк, в селе Малодоры Устьянского района и селе Холмогоры. С начала года отремонтировано 239 МКД.

Больше всего работ из сданных в июле выполнено по внутридомовым инженерным системам – горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, 4 объекта сданы с капремонтом систем теплоснабжения.

С начала июля отремонтированы и приняты комиссией 11 крыш – в Котласе, Архангельске, Северодвинске, 2 фундамента – в Плесецке и Холмогорах, фасады на ул.Орджоникидзе, 10 в Северодвинске и на ул.Ленина, 43 в Вычегодском.

Напомним, что в краткосрочную программу капитального ремонта МКД Архангельской области на 2018 год, включая резервный перечень, входят 624 многоквартирных дома, в которых будет выполнено 1047 видов работ.

В настоящее время, по данным заместителя директора Фонда капремонта Архангельской области Михаила ХАБАРОВА, от общего объема завершены работы по 51% видов работ от общего количества заключенных контрактов, это – 42% исполнения программы от плана капремонта на 2018 год.

В рамках предыдущего трехлетнего плана (2014-2016 годов) были завершены работы на 432 объектах, объем финансирования составил 960,1 млн. рублей.

В 2017 году в рамках краткосрочного плана (2017-2019 годов) было выполнено 680 видов работ на 445 объектах, общая стоимостью принятых работ составила 1 млрд. 248,2 млн. рублей.

На 2018 год запланировано работ на общую сумму 1 млрд. 897,9 млн. рублей. При этом уже законтрактовано работ на сумму 2 млрд. 255,7 млн. рублей.

В целом в 2017 году отремонтировано 463 многоквартирных дома (далее – МКД) общей площадью 1 026,27 тыс. кв. м. (707 видов работ), в том числе по 18 МКД общей площадью 33,1 тыс. кв. м. реализовано 27 видов работ краткосрочного плана 2016 года. Объем выполненных работы в стоимостном выражении составил – 1 301,9 млн. рублей. Работа осуществлялась во всех муниципальных образованиях региона, за исключением Мезенского и Лешуконского районов.)