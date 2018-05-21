«Аквилон Инвест» и глава Северодвинска: курс на комплексную застройку

Холдинг «Аквилон Инвест» приступает к строительству нового жилого комплекса в Северодвинске

Новый жилой комплекс разместится на пересечении ул. Индустриальная – пр. Беломорский. Разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба холдинга.

Все жители Северодвинска могут принять участие в конкурсе на лучшее название нового дома. Главный приз - поездка в Чехию! Для этого необходимо придумать оригинальное название нового ЖК и отправить заявку по форме: https://www.akvilon-invest.ru/konkurs/ Заявки принимаются c 23 по 31 июля текущего года. Каждый участник в одной заявке может предложить не более 5 вариантов названия, для всех необходимо подготовить обоснование.

C 1 по 5 августа тиражная комиссия, созданная холдингом «Аквилон-Инвест», определит финалистов среди участников, направивших заявки. C 6 до 12 августа предложенные финалистами названия будут опубликованы на сайте «Аквилон Инвест» для дальнейшего голосования посетителей. Финалист, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем конкурса. Вручение главного приза пройдет с 15 по 31 августа. Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, о призах, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в офисе холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85 к.1, 1-й этаж, по телефону 52-00-00 и на сайте www.akvilon-invest.ru.

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» поддерживает курс главы администрации Северодвинска Игоря Скубенко на комплексную застройку. В рамках этой концепции будет реализован проект редевелопмента территории бывшего хлебозавода. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находится школа №3, детские сады №36 и №82, детская больница, парк культуры и отдыха.

Спроектированный компанией «Архитектура и дизайн» жилой комплекс включает две очереди общей площадью около 23 тыс. кв. м. Архитектурно-художественное и планировочное решения проекта выполнено в увязке с градостроительной средой, с обликом построенных рядом зданий, и соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки.

Здание возводится из энергоэффективного и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Цветовое решение фасадов планируется с применением современных материалов и технологий, использованием сочетания разных цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей.

В новом жилом комплексе предусматривается до 320 квартир, спроектированных по технологии «Разумные метры», от студий до евро-четырехкомнатных, а также помещения общественно-делового назначения на первом этаже. Жилой комплекс оборудуется современными инженерными системами, включая автоматизированный тепловой пункт, а также лифтами импортного производства.

Особенностью проекта является большой закрытый внутренний двор с комплексным благоустройством, под которое отводится до 60% площади земельного участкам (в т.ч. до 20% - на озеленение). Во дворе устанавливаются детская и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, организуется зона отдыха для взрослых, велопарковка, а также гостевая автомобильная стоянка. Проезды асфальтируются, а тротуары выполняются из мелкоразмерной плитки. Для наружного освещения придомовой территории используются энергосберегающие светодиодные светильники.

Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» является одним из самых крупных застройщиков в Северодвинске. В городе компания возводит четыре жилых комплекса площадью порядка 70 тыс. кв. м. В июне полностью заселена 1-я очереди ЖК «PARUS» (217 квартир) на ул. Ломоносова, 85, к.1, сейчас ведется сдача в эксплуатацию ЖК «Шоколад» (72 квартиры) на ул. Железнодорожная, 22. На 2-й очереди ЖК «PARUS» (429 квартир) на пл. Пашаева ведется кладка стен 3-го этажа, на ЖК «Атмосфера» (157 квартир) на о. Ягры завершаются работы на кровле, на ЖК «Nordica» (396 квартир) – бетонирование ростверка фундамента.

СПРАВКА

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» является трехкратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015, 2016 и 2017 годах. Также компания входит в ТОП-50 Единого реестра застройщиков России.

В активе холдинга более 70 построенных объектов различного назначения общей площадью 600 тысяч кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами «Аквилон Инвест» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты.

Центральный офис в Архангельске:

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж.

Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35

Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

Офис в Северодвинске:

Ул. Ломоносова, 85 к. 1 (1-й этаж)

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