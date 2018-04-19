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Деньги любят тишину. Депутат Госдумы Андрей Палкин больше не банкрот?!

Арбитражный суд Архангельской области прекратил производство по делу о банкротстве депутата "Единой России" Андрея Палкина, говорится в определении суда. Об этом сообщает сайт РАПСИ.

Должник и его финансовый управляющий ходатайствовали о прекращении дела о банкротстве в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр. Федеральная налоговая служба возражала против прекращения дела, указывая на то, что у Палкина имеется задолженность в размере 12,9 миллиона рублей.

Однако суд отметил, что должником удовлетворены все требования кредиторов, доказательств наличия непогашенной задолженности, включенной в реестр, материалы дела не содержат.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в июне подтвердил признание недействительными 158 договоров дарения и купли-продажи между Андреем Палкиным и его сыновьями.

Депутат обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Архангельской области от 18 декабря 2017 года. Тогда суд по заявлению ФНС признал недействительными договоры, заключенные должником с Михаилом и Павлом Палкиными.

Кроме того, областной суд ранее подтвердил запрет совершать сделки по отчуждению и передаче в залог четырех земельных участков, более 30 грузовых и 20 легковых автомобилей, принадлежащих Андрею Палкину. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках заявления ФНС о признании недействительными договоров купли-продажи от 31 августа 2016 года, заключенных Палкиным с сыновьями.

Также заявитель просит признать недействительными семь договоров дарения между этими лицами. Обеспечительные меры были приняты в отношении 147 позиций имущества Палкина (погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, сортиментовозы и т.д.).

Напомним, Депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин стал знаменитостью после того, как Иван Ургант в своей вечерней авторской программе назвал его самым "самым богатым депутатом" — задекларированный доход строительного магната за 2015 год составил 1,5 миллиарда рублей. В определении суда отмечается, что у должника имеется дебиторская задолженность на общую сумму 664 миллиона рублей.

Согласно декларации, Палкину принадлежат 59 квартир и более 200 транспортных средств.

 Наблюдатели полагают, что самому Палкину просто надоела шумиха вокруг его имени... она оказалась дороже денег.

13 июль 10:17 | : Экономика

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