И еще одна крыша в Мирном

Подрядной организацией ООО "Стройсервис" завершены и приняты комиссией без замечаний работы по ремонту крыши с утеплением чердачного перекрытия на улице Ленина, 61 в городе Мирный.

Заказчиком работ выступал Фонд капремонта Архангельской области. Подрядчик уложился в установленные договором сроки. Стоимость работ составила 4 850 324,00 рублей.

«На данном объекте выполнена частичная замена обрешетки с прозорами, замена сплошной обрешетки по карнизному свесу, устройство карнизного свеса из листовой оцинкованной стали с устройством настенного желоба организации водостока, замена кровельного покрытия из хризолит-цементных листов (волнистого шифера), ремонт и утепление чердачного перекрытия, замена вентиляционных каналов на чердаке, установлено леерное ограждение высотой 1 метр 20 сантиметров», - рассказал инженер отдела контроля Фонда капремонта Максим ХАНДОВ.

Как требуют СНиПы и ГОСТы, все деревянные элементы кровли обработаны специальным огнезащитным составом.

Огнезащитная обработка кровли предназначена для увеличения огнестойкости здания и предотвращения обрушения несущих элементов. Общей задачей выполнения работ является придание необходимой огне устойчивости несущим элементам. Материалы для устройства огнезащиты деревянных конструкций кровли выбираются в соответствии с необходимыми нормами, а также требованиях пожарной безопасности.

Обработка крыши противопожарной пропиткой позволяет увеличить сопротивляемость стропил и балок к открытому огню от 30 минут до 2 часов времени.