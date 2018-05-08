Пока Полякова плачет. Театр абсурда САФУ - профсоюз вуза тратит миллионы на беспилотник

В то время, как весь профессорско-преподавательский состав САФУ будоражит новость об увольнении доцента кафедры литературы САФУ Галины Вениаминовны Поляковой и последующие сокращения сотрудников, профсоюз САФУ занялся…Вы не поверите, БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ!

Школа моделирования беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях для детей и молодежи "От молодежных моделей - к арктическим беспилотникам" – именно так называется проект профсоюзной организации, на реализацию которого выигран президентский грант в размере 2 291 400,00 рублей… https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=87eb052b-e1e1-4a25-a8a2-30844f1e463c

В вопросе освоения бюджетных средств председателю профсоюза САФУ Сергею Сорокину равных нет, и это известно далеко за пределами университета. Сотрудники САФУ теряются в догадках: куда уходят их членские взносы…уж не на беспилотные летательные аппараты? Они видимо должны следить за тем, как работают сотрудники САФУ,чтобы найди повод для их увольнения.

От истории с беспилотными летательными аппаратами и смешно, и плакать хочется…

Напомним, что основная цель профсоюза САФУ-защита и представительство прав и интересов сотрудников и студентов университета. С этой задачей профсоюз благополучно провалился. Ситуация в профсоюзе доведена до абсурда: в конце 2014 года Сергей Сорокин досрочно сложил полномочия председателя профсоюза и тут же избрался заново на 5 лет на конференции. Причины такой откровенной профанации тоже хорошо известны: боясь потерять нагретое местечко (в 2015 году заканчивался срок полномочий ректора Кудряшовой и маячило уголовное дело в отношении ее), Сорокин решил продлить себе полномочия, а заодно и пребывание у хорошей профсоюзной кормушки под боком.

В настоящее время в профсоюзе наступил полный эпик фэйл: Сорокин не только председатель профсоюза, но еще и проректор САФУ. Как может такой профсоюз защитить сотрудника, если его руководство является частью администрации?! Абсурд, возведенный в квадрат…

И вот теперь, в то время как сотрудники САФУ просто не знают к кому им обращаться за помощью профсоюз с задором решил заняться беспилотными летательными аппаратами… Более того, из профсоюзных средств (из тех взносов, что снимаются со стипендий студентов и зарплат сотрудников) Сорокин выделит 350 тысяч рублей в качестве софинансирования в реализации проекта. Чужие деньги - не свои. Вместо того, чтобы оказать материальную помощь нуждающимся сотрудникам и студентам, профсоюз САФУ потратит деньги на АРКТИЧЕСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ!!!!!!

Тут как тут оказался бизнес-партнер Сорокина и опять по совместительству его подчиненный Станислав Косач. Именно его контактные данные находятся в сведениях по проекту. Судя по всему, миллионы будут весело попилены под чашечку кофе из кофейни «1638», звук пролетающих беспилотников и проклятия рядовых сотрудников университета.

Видимо такой театр абсурда может произойти только в САФУ…Так и живем…