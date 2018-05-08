Архангельск: Трудная дорога к почте

Более пяти лет горожане сталкивались с проблемой огромной лужи, которая в межсезонье образовывалась у почтового отделения на ул. Урицкого, 49 к. 1. Помощь по благоустройству территории около социально-значимого объекта пришла от депутата Александра Фролова и благотворительного фонда «Аквилон-Инвест»



В прошлом году за счет средств резервного фонда Ломоносовского округа, выделенных по инициативе Александра Фролова, отремонтировали въезд на внутридворовую территорию, но главная проблема – огромная лужа около здания почтового отделения - не была снята.

- Совсем было плохо, совсем. Соберешься идти на почту, придешь, лужа здесь такая здоровая. Плюнешь и вернешься домой и пенсии не получишь, - рассказывает Александру Фролову жительница дома № 49 на ул. Урицкого Мария Рябоконева.

- Сорок лет здесь живем и у нас всегда здесь были ямы и вода. И вот, наконец-то, это сделали, - благодарит Людмила Васильева.



Проблема в том, что дорога здесь не принадлежит муниципалитету, поэтому проводить работы за счет городского бюджета не представлялось возможным. По многочисленным просьбам горожан депутат Александр Фролов и благотворительный фонд «Аквилон Инвест» под руководством Сергея Чанчикова нашли решение вопроса. Были изысканы внебюджетные средства, и сейчас ремонт близится к завершению.



Как рассказал руководитель подрядной организации - ООО «Севдорстрой» Виктор Степаров уже полностью выполнена вся подготовительная часть работ: сделан новый пешеходный тротуар вдоль здания почтового отделения, на полметра поднято дорожное полотно проезда. Уклон дороги сделан так, чтобы вода долго не задерживалась на данном участке, стекала в ливневый коллектор, не разрушая в дальнейшем новое покрытие. Подрядчик работ дает двухлетнюю гарантию на проделанную работу.



На этом просьбы жильцов к депутату Александру Фролову не заканчиваются. Люди просят обустроить тротуар возле дома № 49 к.2 на ул. Урицкого, ждут благоустройства «пятачка» на стыке с улицей Шабалина, организации пешеходного перехода.

- Очень неудобно и с коляской, и если ребеночек подрастет, за ручку с ним тоже неудобно будет ходить. Так что тротуар очень нужен, - говорит Светлана Кашина, жительница дома № 49 на ул. Урицкого.



- Принимайте общее согласованное решение по участию в программе «Комфортная городская среда», тогда мы поддержим и инициируем дальнейшее продвижение проекта благоустройства. Сейчас у жителей единое мнение по нему отсутствует: кто-то видит на этом месте спортивную площадку, другие автомобильную парковку, есть даже мнение организовать площадку для выгула собак. Если большинство выберет устраивающий всех вариант проекта, мы обязательно постараемся воплотить эти планы в жизнь.



- Мы стараемся идти навстречу жителям. Участвуем не только в организации праздничных мероприятий. Стараемся сделать жизнь каждого двора комфортнее. Устанавливаем новые скамейки, палисадники. Ремонтируем детские площадки. Помогаем обустраивать зоны отдыха. Для нас главное, чтобы желание благоустроить свой двор исходило от большинства жителей дома. Мы обязательно поддержим все здравые идеи, идущие на создание комфортных условий для проживания, - отметил руководитель благотворительного фонда «Аквилон Инвест» Сергей Чанчиков.



Работы у почтового отделения на ул. Урицкого, 49 к.1 планируется закончить в течение недели. А каким быть своему двору должны решить жители. Тогда они смогут получить действенную поддержку в рамках программы «Комфортная городская среда».