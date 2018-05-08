Архангельск: Новые лифты по старым адресам

Вчера Фондом капремонта Архангельской области, УК ТОРН-1 и представителем подрядчика ООО «Мосрегионлифт» - ООО «Руслифт» - подписаны акты открытия лифтов по адресу ул.Приорова, 1 в Архангельске.

Срок работ по договору – 70 дней. На «выходе» жители 29-ти домов вместо отслуживавших свое старых лифтов получат новые современные и красивые подъемники. Их до конца года в Архангельске будет 150. Столько же – в Северодвинске.

Ранее уже начались работы по замене лифтового оборудования на ул.Приорова, 5, ул.Тимме, 24/1, ул.Тимме, 2, ул.Галушина, 9 и 11, ул.Воскресенская, 9.

Отметим, что УК ТОРН-1 изначально заняла принципиальную позицию – они подписывают акты открытия, только удостоверившись в наличии бригады монтажников. Кроме того, руководство ТОРН-1 уведомило Фонд капремонта о том, что они больше не будут открывать лифты пока не решится вопрос с передачей старого оборудования. Причина – в воровстве: когда рабочие складируют отработавшие детали лифта у подъездов, их растаскивают кто на металлолом, а кто и на дачу. Так уже было – по опыту 2017-го года. Представители УК поясняют, что они готовы забрать все детали и механизмы для нужд обслуживания имеющегося лифтового оборудования или благоустройства территории домов, находящихся в их ведоме. Так, например, из направляющих они могут делать оградки, а противовесы используются для ограждения или клумб.

Сегодня, в ходе рабочего совещания в Фонде капремонта, компромиссные решения были найдены. Директор Фонда Александр БАРАЕВ в диалоге с коллегами подчеркнул, что «главная задача, поставленная перед Фондом, – обеспечить замену лифтового оборудования, всех 150 единиц по Архангельску до конца 2018 года». И пояснил, что если все УК начнут выставлять свои условия и тормозить процесс, то к 20 февраля 2020 года мы подойдем с лифтами, которые Ростехнадзор обязан будет остановить за нарушение Техрегламента Таможенного Союза… Поэтому в интересах всех работать на результат.

Мероприятия по ускоренной замене лифтового оборудования проводятся в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области на 2017–2019 годы.

В 2017 году в Архангельске было заменено 132 лифта, в Северодвинске – 144, в Новодвинске – 21, в Коряжке – 9 и в Мирном – 5. Программой 2018 года предусмотрена замена 300 единиц лифтового оборудования – по 150 в Архангельске и Северодвинске.

В настоящее время в Архангельск с Карачаровского механического завода (КМЗ) уже завезены 120 новых лифтов. В ближайшие дни на объекты, вошедшие в первый этап программы, выйдут монтажники. Так, сегодня, 15 июня, планируется открытие лифтов еще по пяти адресам: