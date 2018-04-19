Им Путин разрешил. ОНФ разберется с ростом цен на бензин (открыта горячая линия)

Общероссийский народный фронт запускает горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. Жалобы будут приниматься по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.

«Общероссийский народный фронт осуществляет мониторинг этой ситуации и открывает горячую линию для приема сообщений. Наши активисты всесторонне изучают проблему, с помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС по всей России. Вся собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах», – сказал член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, цены на разных заправочных станциях могут сильно отличаться, потому что многие владельцы хотят получить дополнительную прибыль: «Мы знаем, что в некоторых регионах от информационного стенда с ценами даже лестницу не убирают, потому что цифры меняют очень часто. Известно, что топливо на АЗС не завозится каждый день, однако цены скачут ежедневно, что говорит о многом».

Напомним, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 7 июня ответил на видеовопрос петербуржца, водителя Алексея Караваева о росте цен на топливо. Глава государства отметил, что ситуация с ростом цен на топливо недопустимая, неправильная.

«Это результат неточного регулирования в сфере энергетики», – ответил Путин и напомнил, что правительство провело ряд налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый бюджетный маневр. Это привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти. После этого цены на внешнем рынке повысились. Отправляя нефть на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные компании считают недополученную выгоду, а чтобы ее компенсировать, поднимают цены на топливо, объяснил президент. Но сейчас, по словам Путина, правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации, в частности снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2−3 тыс. руб.

«Решено отменить планировавшееся повышение акциза, к осени должны быть предприняты все меры по стабилизации рынка. Правительство должно следить, и ФАС должна принимать меры, не смотреть на это сквозь пальцы», – сказал Путин.