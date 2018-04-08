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Мэрия Архангельска: Ветхие дома? Будем сносить!

Этот вопрос стал одним из главных в радиопрограмме «Открытая среда». В гостях программы — директор департамента городского хозяйства Архангельска — Владимир Шадрин и председатель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» — Сергей Антуфьев.


Участники диалога едины во мнении, что демонтаж домов, из которых расселены жители – одна из самых актуальных на сегодняшний день проблем. Нахождение в таких домах лиц без определенного места жительства, зачастую связанные именно с этим фактором пожары, негативное влияние таких строений на внешний вид облика – все эти вопросы требуют решения.


Работа по сносу домов уже начата. Первый этап включает 16 адресов, при этом демонтируются только те дома, где все жители сняты с регистрации и переселены. В бюджете средств на выполнение этих работ не предусмотрено, поэтому сейчас идёт диалог с предпринимателями, которые готовы выполнить эти работы безвозмездно.

08 июнь 09:47 | : Экономика

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