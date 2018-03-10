Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Росстат: Самые бедные россияне - портные

Согласно данным за март 2018 года, самая низкая зарплата в России была у работающих на производстве одежды. Об этом сообщает Росстат.

В среднем их заработная плата составила 18 679 руб., год назад зарплата сотрудников на производстве была на 4% выше и составляла 19 490 руб.

При этом, по данным ведомства, зарплата работников, задействованных на производстве кожи и кожаных изделий, составила 21 566 руб. Тоже не разгуляешься, хотя конечная стоимость продукта их труда ого-го.

Напомним, что одновременно нас успокаивают, что реальные доходы россиян неуклонно растут.

 

02 июнь 12:15 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (17)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20