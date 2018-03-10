Росстат: Самые бедные россияне - портные

Согласно данным за март 2018 года, самая низкая зарплата в России была у работающих на производстве одежды. Об этом сообщает Росстат.

В среднем их заработная плата составила 18 679 руб., год назад зарплата сотрудников на производстве была на 4% выше и составляла 19 490 руб.

При этом, по данным ведомства, зарплата работников, задействованных на производстве кожи и кожаных изделий, составила 21 566 руб. Тоже не разгуляешься, хотя конечная стоимость продукта их труда ого-го.

Напомним, что одновременно нас успокаивают, что реальные доходы россиян неуклонно растут.