В Северодвинске начался масштабный капремонт крыш

50 новых крыш появятся на домах Северодвинска до конца 2018 года.

По информации планового отдела Фонда капремонта Архангельской области, в основном списке 2018 года – 21 крыша, в резервном – еще 15, из программы 2017-го года перешли 14 объектов. В настоящее время приняты 13 крыш, только за последние дни – 4, сообщила начальник отдела контроля Фонда Анна ГОРИНА. Сегодня работы принимались на двух объектах – ул. Железнодорожной, 46 и ул.Ломоносова, 50.

На Железнодорожной ремонтируется практически целый квартал: если смотреть сверху – в работе все крыши. Отметим, что в большинстве домов вместе с капремонтом крыш производится и ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. Темп работ – максимальный.

Так, крышу на Железнодорожной, 46 ООО «Гера» отремонтировало фактически за три недели, хотя срок по договору – 90 дней. Ранее эта организация сдала кровли на ул.Комсомольской, 24 и на двух цехах «Севмаша», сейчас у подрядчика в работе дом на ул.Орджоникидзе, 2 «б».

На Железнодорожной, 46 – не самая простая кровля – наплавляемая, здесь был слой асфальта, т.н. «ковер», сантиметров 10, который пришлось снимать. Перед капремонтом с крыши текло – жильцы верхних этажей страдали от протечек. В процессе ремонта, по словам представителя подрядной организации Александра СОКОЛОВА, сняты старый «ковер» и старое оцинкованное железо, сделаны стяжка, огрунтовка, поклейка в два слоя нового «ковра», примыкания на вентиляционных шахтах и торцах дома, поставлено новое оцинкованное железо, сделаны трубы и новые «зонты», восстановлена кирпичная кладка по вентшахтам, осуществлена поклейка со стяжкой балконов и козырьков подъездов.

Стоимость работ по ремонту кровли на Железнодорожной, 46 составила по смете порядка 2 млн 200 тыс рублей.

Как сообщила куратор производства работ по ул. Ломоносова, 50, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анна БАГАЕВА, здесь шиферную скатную кровлю ремонтировало ООО «Монолит СТ». Работы проведены в рамках договора по всем предусмотренным для таких крыш видам работ: смена обрешетки, замена шифера, обустройство слуховых окон, вентиляционных шахт, дефлекторов, стропильных ног и канализационных вытяжек, установка леерных ограждений. Стоимость работ – около 3,5 млн рублей.