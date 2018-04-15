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"Аквилон Инвест": В Северодвинске кипит работа

Сейчас холдинг является одним из самых крупных застройщиков в Северодвинске. В городе компания возводит четыре жилых комплекса площадью порядка 70 тыс. кв. м.

 

Уже завершено строительство 1-й очереди ЖК «PARUS» (217 квартир) на ул. Ломоносова, 85, к.1, во 2-м квартале планируется сдать в эксплуатацию ЖК «Шоколад» (72 квартиры) на ул. Железнодорожная, 22. На 2-й очереди ЖК «PARUS» (429 квартир) на пл. Пашаева ведется строительство цокольного этажа, на ЖК «Атмосфера» (157 квартир) на о. Ягры выполняются работы на кровле, на ЖК «Nordica» (396 квартир) забито более половины свай фундамента.

 

На объектах строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске кипит работа, и скоро наступит череда сдачи новых жилых домов. Как рассказала руководитель офиса холдинга в Северодвинске Юлия Егорова, сейчас готовится к сдаче жилой комплекс «Шоколад», самая небольшая и уютная из нынешних построек «Аквилон Инвеста» в Северодвинске. «Коробка» здания полностью готова, подключены инженерные сети, действуют лифты, завершена отделка мест общего пользования. В конце мая ожидается итоговая проверка государственной инспекции стройнадзора. Также к концу месяца будет завершено благоустройство территории. В частности, уже закуплен игровой комплекс для детской площадки. Обустраивается большая автопарковка, вокруг дома будет обеспечено круговое автомобильное движение. Полностью ЖК «Шоколад» готовят к сдаче в конце июня.

 

На 2-й очереди комплекса «PARUS» идёт кирпичная кладка, по «циркульной» части дома выходят на типовой этаж. Совсем недавно на объекте завершили забивать сваи, и теперь ход работ форсируется, чтобы две части дома при работе двух подрядчиков продолжили «расти» вместе. После выхода на типовой этаж по всему периметру объекта строительство продолжится заметно быстрее. Тем более что благоустройство территории, обустройство автопарковок и детских площадок «завязано» именно на готовности второй очереди ЖК «PARUS».  Но работы по благоустройству у 1-й очереди  с лицевой стороны здания, вдоль ул. Ломоносова уже идут. Увеличивается число парковочных мест для автомобилей, расширяется до 5 метров проезд перед  домом.

 

На жилищном комплексе «Nordica» на ул. Юбилейной завершается забивка свай. Подрядчик перешёл к заливке бетоном ростверка. В течение недели оставалось добить порядка сотни свай, завершить работы по свайному полю планируется в конце мая, крайний срок – 10 июня.

 

Полностью готова «коробка» здания ЖК «Атмосфера» на Яграх. Сейчас ведутся кровельные работы, в доме стеклят окна. Готовы все перегородки и козырьки, подрядчик перешёл к работе в цокольном этаже. Сдача ягринского комплекса «Аквилон Инвеста» планируется до 31 декабря. За оставшееся время, в частности, застройщик намерен благоустроить территорию и установить у дома детскую игровую площадку.

 

Холдинг «Аквилон Инвест» поддерживает курс главы администрации Северодвинска  Игоря Скубенко на комплексную застройку территорий. Завершается эскизное проектирование жилого комплекса на пересечении ул. Индурстриальная – ул. Беломорская. Это будет пятиэтажный дом общей площадью около 15 тыс. кв. м - порядка 300 квартир с большим внутренним двором и комплексным благоустройством. Предварительные сроки получения разрешения на строительство – середина лета текущего года.

   

21 май 10:56 | : Экономика

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