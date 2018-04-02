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Как удрать летом из Архангельска на юг?

В курортный сезон начинают ходить следующие дополнительные поезда:

- № 221/222 Архангельск – Анапа – Архангельск;

отправлением из Архангельска 9 июля в 22.15, прибытием в Анапу 12 июля в 6.10. Из Анапы в обратный путь поезд отправляется в эти же сутки в 18.30, прибывает в Архангельск 14 июля в 22.50;

№ 385/586 Архангельск – Адлер – Архангельск, отправлением из Архангельска 27,31 июля, 7,20,25 августа в 23.32, прибытием в Адлер 30 июля, 3,10, 23,28 августа в 12.06. Из Адлера поезд отправится в 30 июля, 3,10,23,28 августа в 18.59, прибудет в Архангельск 2,6,13,26,31 августа в 6.52;

№ 573/574 Архангельск – Анапа – Архангельск:

отправлением из Архангельска 3,24,31 июля, 12,20,24 августа в 6.02, прибытием в Анапу 5,26 июля, 2,14,22,26 августа в 13.05. Из Анапы поезд отправляется 6,27 июля, 3,15,23,27 августа в 1.35, прибывает в Архангельск 8,29 июля, 5,17,25,29 августа в 10.25;

отправлением из Архангельска 13,15 июля, 4 августа в 1.00, прибытием в Анапу 15,17 июля, 6 августа в 13.05, отправлением из Анапы 16,18 июля, 7 августа в 1.35, прибытием в Архангельск 18,20 июля, 9 августа в 10.25.

18 май 12:09 | : Экономика

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