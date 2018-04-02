Министр из команды губернатора Михальчука рискует сесть на 10 лет за мошенничество с муниципальными заказами

Бывший директор компании «Титан-Девелопмент», от же экс-министр в правительстве Архангельской области (при губернаторе Михальчуке) Сергей Аверин может сесть на 10 лет по статье о мошенничестве. Судить его будут в Санкт-Петербурге.

Правда, обвинения Аверину предъявлены как главе компании «Бизнесстрой», которая, по версии следствия представила заказчику фальшивые документы о якобы выполненных работах на строительстве очистных сооружений в Каргопольском районе.

Всего предъявляется 73 млн. похищенных из бюджета рублей.

Впрочем, защита обвиняемого считает подобное обвинение абсурдным и настаивает, что речь может идти только о неисполнение муниципального заказа (ну, кто не без греха).