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Пропала пятница. В Архангельске в дни "последних звонков" начинается война с ветряными мельницами

ЗОЖники в очередной раз хотят усложнить жизнь взрослым людям – ограничить продаже спиртного 23 и 25 мая, дни проведения школьных последних звонков. Причем 25-е – пятница… традиционный день отдыха рабочего человека.

Издание «Регион29» предупреждает: руководителей торговых сетей и предпринимателей в сфере торговли спиртными напитками обяжут ограничить в эти дни продажу алкогольной продукции, в том числе пива, с 8:00 до 10:00 и с 13:00 до 23:00.

Напомним, что ежегодно в такие дни интернет пестрит едкими замечаниями в адрес активистов подобных ограничений. В реальной жизни школьники затариваются бухлом заранее, а любые ограничения вызывают обратный эффект, как это было во времена горбачевского «сухого закона» - покупают на все и выпивают всё до грамма.

Торжественные мероприятия по вручению выпускникам 9, 11 классов аттестатов пройдут 16, 22, 23, 29, 30 июня… в эти дни тоже придумают что-нибудь эдакое.  

 

15 май 12:09 | : Экономика

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