Игорь Скубенко: "Зачем топить улицу?". В Северодвинске решили закрыть отопительный сезон

Глава Северодвинска Игорь Скубенко на совещании со своими заместителями и руководителями ключевых подразделений администрации поднял вопрос завершения отопительного сезона.

- Горожане мучаются от жары, когда будет выключено отопление? - спросил он.

- Начнем отключать с 15 мая, - доложил председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов.

Он напомнил, что решение принято по итогам совещания с представителями ПАО «ТГК-2».

- С учетом новых температурных прогнозов, природных катаклизмов быть не должно, - заключил Игорь Скубенко.

Добавим, что гидравлические испытания тепловых сетей назначены на 21 мая. На период подготовки и проведения гидравлики будет отключена горячая вода. При этом планируется, что уже через 3 - 4 дня начнётся восстановление горячего водоснабжения. Всё зависит от того, как тепловые сети пройдут проверку повышенным давлением.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)