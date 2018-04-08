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Капремонт в Новодвинске: Приходится разгребать "авгиевы конюшни"

Счет крыш, которые отремонтировало в Новодвинске ООО «Ремстройперспектива», растет – кровля на улице Ломоносова, 3 для них восьмая.

Все приняты комиссией в составе представителей Фонда капремонта Архангельской области, МУП «Жилкомсервис», администрации МО «Город Новодвинск», строительного контроля -   ООО «Архэнергоаудит» практически без замечаний: в городе бумажников уже успели оценить качество работы этой подрядной организации.

По словам ее директора Олега РАСТЕГАЕВА, что кровля будет служить минимум 25 – 30 лет. Гарантия на выполненные работы – 5 лет. Жители дома получили не только гарантированно не текущую крышу, но и качественно работающую вентиляционную систему.

Как и на предыдущем объекте – ул.Ломоносова, 2 - рабочим «Ремстройперспективы» пришлось разгребать «авгиевы конюшни», оставленные предыдущим подрядчиком, - ООО «Помор ресурс».  

Общая стоимость работ по ремонту скатной шиферной кровли на ул.Ломоносова, 3 составила 2 млн 566 тысяч рублей.

11 май 10:20 | : Экономика

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