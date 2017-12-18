Глава Северодвинска решил взбодрить управляющие компании

Игорь Скубенко на планерке в городской администрации:

- Хочу похвалить за уборку центральной части города: здесь нареканий у меня нет. Но вчера побывал на периферии, прошёлся по дворам и у меня остается много вопросов к качеству уборки именно там. В неприглядном виде находится и остановка на улице Карла Маркса, где собираются наши дачники.

Своим заместителям Олегу Лобачеву и Олегу Бачерикову руководитель муниципалитета дал поручение - активизировать работу управляющих организаций в части уборки дворов и обратиться к предпринимательскому сообществу с просьбой прибраться на торговых объектах и иных точках бизнеса.

- Управляющие компании нужно держать в тонусе. И где наш социально ответственный бизнес? Давайте приберём город к 9 мая. Прошу готовить мне выезд с проверкой дворовых территорий - внезапно и без предупреждения руководителей организаций ЖКХ, - заключил Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)